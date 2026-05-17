“TEM’de Güven-Elif A.Ş. adına karayollarından kiralanmış hali hazırda benzinlik ve AVM inşaatı bulunan işletmenin ortakları Elif LPG A.Ş ve Güven Asfalt A.Ş’dir. Belediyenin imar yetkisinin bulunduğu bir alan değildir. 2024 yerel seçimlerinden önce istasyonda elektrik hattı çekmek için kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden izin verilmesini talep etmiştik.

‘SÜRECİ UZATTILAR’

Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP kazanınca bizim talebimize yanıt vermek hususunda süreci uzattılar. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, belediye başkanının 300.000 dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Gürkan Dölekli, işletme müdürümüz Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye 300.000 dolar para verdiğini, parayı Özer Ayık’ın teslim ettiğini söyledi. Bana parayı verdikten sonra bu olayı anlattı....

‘AYIK TESLİM ETTİ’

Seza Büyükçulha, Gürkan Dölekli’yle görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Hakan Bahçetepe’nin 300.000 dolar para istediğini belirtmiştir. Bu olayda Güven Asfalt’ın finans müdürü Burak Bayrak Ankara’daki bir dövizciden Kapalıçarşı’daki dövizciye göndererek Özer Ayık’ın almasını sağlamıştır. Bu para Ayık tarafından bizzat Bahçetepe’ye teslim edilmiştir.”

AKTAŞ’IN ORTAĞI GÜRKAN DÖLEKLİ: AKTAŞ HUSUMETTEN BANA İFTİRA ATIYOR

Gürkan Dölekli, Emniyet ifadesi: “Aziz İhsan Aktaş’ı yaklaşık 2.5 yıldır tanırım. Güven Elif Otoyol AŞ. ünvanlı firmayı beraber kurduk. İnşaat yapım süreci ve elektrik, su vesaire bütün abonelikleri Aziz İhsan Aktaş ile genel müdür Özer Ayık tarafından yapıldı. Bu işlemlerden hiçbir bilgim ve talimatım olmamıştır.

‘BAŞKANI TANIMAM’

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’yi tanımam. Aziz İhsan Aktaş’ın yönetimden mahkeme kararıyla azledilmesi ve cezaevinde psikolojisi bozulduğu için bize husumet beslediği ve iftira attığını düşünüyorum.”

Dölekli’nin savcılıkta verdiği ifade ise özetle şöyle:

“İBB’ye ilk ruhsat başvurumuz reddedilmişti. Daha sonra tekrar başvuruda bulunduk. Ruhsatımız verildi. Bunun için de kimse benden para talep etmedi.

İstasyonun bizim tarafımızdan Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne müracaatla almış olduğu bir ruhsat ya da kazı izni yoktur.

‘İDDİALAR DOĞRU DEĞİL’

BEDAŞ’ın yapılacak kazı için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne müracaat ettiğini öğrendim. Aziz İhsan Aktaş’ın kazı iznini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na 300.000 dolar vererek aldığıma ilişkin iddiaları doğru değildir. Aziz İhsan Aktaş tutuklandıktan sonra yetkisini mahkeme kararıyla düşürdüm. Bu olaydan sonra tarafıma husumet beslemeye başladı. Bu nedenle de hakkımda bu iddialarda bulunduğunu düşünüyorum. Rüşvet ya da irtikap suçlamalarını kabul etmiyorum.”

ŞİRKET MÜDÜRÜ ÖZER AYIK: 1 MİLYON 400 BİN TL İÇİN 300 BİN DOLAR VERİLİR Mİ?

Özer Ayık Emniyet ifadesi: “2023 yılından itibaren Güven Elif Otoyol İşletmeleri A.Ş’nin genel müdürlüğü görevini üstlenmekteyim. Hakan Bahçetepe ile bu vesile ile kendisi ile tanışmıştım. Birkaç defa da belediye makamında görüşmüşüzdür.

‘İDDİA ÇOK KOMİK’

Biz istasyonumuz için 10 mgv eletrik başvurusunu BEDAŞ’a yaptık. Böylesine rutin ve önemsiz sayılacak bir iş için herhangi bir kişiye rüşvet verilmesi gibi komik bir şey olamaz. Ayrıca hatırladığım kadarı ile bu 10 mgv enerjinin akaryakıt istasyonuna getirilme bedeli 1.400.000 TL iken bunun katlarca fazlası olan 300.000 doların rüşvet verilmesi akla mantığa sığmamaktadır. Hayatımda hiç 300.000 doları boşverin 3.000 doları dahi bir arada görmemiş bir insan olarak bu iddiaları kesinlikle reddediyorum.”

Savcılık ifadesi:

“...2024 yılı yerel seçimlerinden öncesine kadar Hakan Bahçetepe’yi tanımıyordum. Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi doğru değildir. İlgili kazı talebini BEDAŞ talep etmiştir. 300.000 dolar vermek söz konusu değildir.”

AKTAŞ’IN İFADESİ SAMİMİYMİŞ

SAVCILIK, RÜŞVETTE SADECE BİR KİŞİYİ DİKKATE ALDI

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkındaki iddianame 11 ay sonra hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın 300 bin dolar rüşvet verdiği iddiasıyla suçlandı. Savcılık, soruşturma başlamadan önce rüşvet eylemlerini bildirdiği gerekçesiyle Aziz İhsan Aktaş hakkında ceza istemedi. Ancak Aktaş’ın 300 bin dolar rüşvet verdiği iddiasını gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Gürkan Dölekli ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen işletme müdürü Özer Ayık reddetti.

12 YIL İSTENİYOR

İddiayı Aktaş dışında kimse kabul etmedi. Taraflar arasındaki baz kayıtlarının rüşvet iddiasını desteklediğini öne süren savcılık, “Aktaş’ın beyanlarının tutarlı olduğunu, şüphelilerin savunmalarının suçlamalardan kaçmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır” dedi. Bahçetepe’nin rüşvetten 12 yıl hapsi istendi.

Halasının evinde kalıyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınmış ve 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Kazı izni vermek için rüşvet almakla suçlanan Bahçetepe halasının asansörsüz evinde kalıyordu.