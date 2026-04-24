Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde kırk iki yaşındaki inşaat işçisi Soner D., alt katında oturan Ş.Ö. isimli komşusunun banyo duvarına gizlice bir delik açtı. Şüpheli şahıs, açtığı bu dar delikten içeriye "yılan kamera" olarak bilinen esnek yapılı ufak bir gizli cihaz sarkıtarak banyonun içini izlemeye başladı. Şüpheli bu akılalmaz yöntemle, Ş.Ö. ile yaşları otuz bir, yirmi sekiz ve yirmi iki olan üç kızı gizlice kayda alarak arşivledi.
GENÇ KIZ BANYOYA GİRİNCE FARK ETTİ
Duvara yerleştirilen kamerayı gören genç kız, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Soner D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan detaylı aramalarda, Ş.Ö. ve üç kızına ait gizlice kaydedilmiş çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü ele geçirilerek el konuldu.
EVİNDE ARŞİVLENMİŞ GÖRÜNTÜLER BULUNDU
Evinde suç unsuru dijital materyallerle kıskıvrak yakalanan Soner D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Soner D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.