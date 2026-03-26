

Bursa’da toplu ulaşımda önemli bir yenilik gündemde. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), BURULAŞ’ın başvurusu üzerine, şehir içi ulaşımda kullanılacak AKİA LF25 model uzun metrobüs aracının test sürüşlerine onay verdi. Araç, karayolu standartlarının üzerinde uzunluğa sahip olması nedeniyle özel şartlarla test edilecek

SADECE BELİRLİ GÜZERGAHLARDA TEST EDİLECEK

UKOME kararına göre test sürüşleri BURULAŞ Depo Alanı – Emek ve Emek Mudanya BUDO hattı arasında gidiş-dönüş şeklinde yapılacak. Yoğun trafik saatleri olan 07.00-09.30 ve 16.30-19.00 arasında testlere izin verilmeyecek.

Testler, şehir içi trafiğe minimum etki edecek şekilde planlanırken, güzergâhların dışında herhangi bir rotada test yapılması yasak olacak.

Test sürecinde güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor.

Karara göre, araç önünde ve arkasında “Dikkat! Uzun Araç” yazılı ve sarı çakarlı en az iki eskort araç bulunacak.

Kritik kavşaklarda Emniyet veya zabıta ekipleri önlem alacak.

Testler yolcusuz, yalnızca yük ile gerçekleştirilecek.

UKOME, bu önlemlerin eksiksiz uygulanmasını şart koştu.

KARAYOLLARI İZNİ ZORUNLU

Araç uzunluğu ve aks ağırlıkları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nden özel izin ve teknik uygunluk belgelerinin alınması şartı getirildi. Bu izinler olmadan testlerin başlaması mümkün değil.

OLASI ZARARLAR FİRMAYA AİT

Test sürecinde belediye envanterindeki yol, köprü ve sinyalizasyon gibi yapılara verilebilecek zararlar firmanın sorumluluğunda olacak. Ayrıca, üçüncü şahısları kapsayan genişletilmiş mali sorumluluk sigortası da zorunlu tutuldu.

UKOME, tüm bu şartların yerine getirilmesi halinde 1 aylık deneme sürecinin herhangi bir sakınca olmadan yürütülebileceğini açıkladı.