NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

'ARNAVULUK'TA DÜZENLENECEK'

Rutte, gelecek yıl NATO Zirvesi'nin nerede düzenleneceğine yönelik soruya, “Bir sonraki zirvemiz Arnavutluk'ta düzenlenecek. Lahey'de aldığımız karar buydu. Bu yılki zirvenin Ankara'da, önümüzdeki yılki zirvenin de Arnavutluk'ta düzenlenmesi yönünde karar alınmıştı. Dolayısıyla şu anda Ankara'dayız, bir sonraki zirve Arnavutluk'ta olacak ancak henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil" sözleriyle cevap verdi.

'ABD VE TRUMP'IN NATO'YA BAĞLI OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Rutte, Zirve'de 32 liderle birlikte olduğunu ve büyük bir birlik duygusunun hakim olduğunu belirterek, "NATO da zaten bundan ibaret. Evet, birtakım tartışmalar olabilir. İnsanlar kavga edebilir. Hatta görüşlerini yüksek sesle belirtebilir. Ama bu konuda benim hiçbir endişem yok. Çünkü sonuçta demokraside hem daha güçlenmek hem de günün sonunda bir araya gelmek var. ABD ve Sayın Trump'ın da ben NATO'ya bağlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Amerikan Başkanı'nın gerçekten iyi bir birlikte çalışma örneği gösterdiğini düşünüyorum. Ve ben bu birlik duygusunu gördüm. Zaten bu İttifak'ı güçlü tutan şey de bu. O salonda olmak gerçekten çok özel bir şeydi. Bunları hissetmek çok özel bir şeydi. Bu İttifak'ın her zamankinden daha büyük bir birlik içinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı anlaşmazlıklarımız olacak ama sonunda tekrar bir araya geliriz. NATO'nun politikası ve 32 müttefikin de görüşü tabii ki İran'ın nükleer kabiliyetlere sahip olmaması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.