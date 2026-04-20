New Mexico’nun tozlu yollarında ilerlerken karşınıza çıkan Golden, ismini 1825 yılında bölgede keşfedilen zengin altın yataklarından alıyor. Bir zamanlar maden kamplarıyla başlayan bu serüven, 1880’lere gelindiğinde okulu, postanesi ve eğlence mekanlarıyla devasa bir maden merkezine dönüşmüştü. Ancak altın bitince insanlar da gitti. 1928’de postanesi kapanan Golden, 2020 yılında "0" nüfusla tamamen terk edilmiş bir hayalet kasaba ilan edildi. İddiaya göre, World Population Review verileri kasabanın 2026 itibarıyla yeniden hareketlendiğini ve nüfusun 21'e yükseldiğini gösteriyor!

DAĞLARIN ARASINDA SAKLI TARİH

San Pedro ve Placer dağ silsilelerinin tam ortasında yer alan Golden, sadece manzarasıyla değil, ayakta kalan yapılarıyla da bir zaman tüneli hissi yaşatıyor. Kasabada en çok fotoğraflanan yapı, 1830’larda madenciler tarafından inşa edilen San Francisco de Asis Katolik Kilisesi. Çölün ortasında dimdik ayakta duran bu beyaz kilise, hala ziyaretçilere açık ve bazen ayinlere ev sahipliği yapıyor.

Kilisenin hemen yanındaki eski mezarlıkta dolaşırken, üzerinde yazıların silinmeye başladığı mezar taşları arasında bölgenin sert tarihini hissedebiliyorsunuz. Bir ziyaretçinin yorumu durumu özetliyor: "Mezarlık, kasabanın tüm geçmişini fısıldıyor..."

MADEN KALINTILARI VE ESKİ OKUL YOLU

Otoyolun batı tarafına geçtiğinizde işler daha da gizemli bir hal alıyor. Adaçayı çalılarının arasına gizlenmiş eski ev kalıntıları, çökmüş maden yapıları ve bir zamanlar çocuk seslerinin yükseldiği okul binasının taş iskeleti sizi bekliyor. Eğer bir "kaşif" ruhuna sahipseniz, bu kalıntılar arasında New Mexico’nun altın çağını hayal etmek paha biçilemez.

100 YILLIK HEDERSON STORE GELENEĞİ

Golden’da hala kapısı açık olan tek bir işletme var: Henderson Store. 1918 yılında bir genel mağaza olarak açılan bu aile işletmesi, bugün Güneybatı Amerika Yerli sanatçılarının elinden çıkma muazzam kilimler, takılar ve el sanatları ürünleri satıyor. Mağaza çarşambadan cumartesiye 10:00 - 15:30 saatleri arasında açık. Yolunuzu buna göre planlamayı unutmayın!

YAVAŞLAYIN VE KEŞFEDİN

Albuquerque’den Santa Fe’ye gitmenin en hızlı yolu ana yol olabilir, ancak en güzel yolu kesinlikle 52 millik Turkuaz Yolu (Highway 14). Adını Navajo halkına zenginlik getiren turkuaz yataklarından alan bu rota; Golden gibi hayalet kasabaların yanı sıra, eski kömür madeni kasabası Madrid ve sanat galerileriyle ünlü Cerrillos gibi durakları barındırıyor.

Albuquerque’den 40, Santa Fe’den ise 50 dakikalık bir sürüş mesafesinde olan Golden, size "yavaşlamayı" ve New Mexico’nun vahşi doğasını yeniden keşfetmeyi vaat ediyor.