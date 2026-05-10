

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ederken Bitcoin, yatırımcılar açısından önemli psikolojik seviyelerden biri olarak görülen 80 bin doların üzerine yükseldi.

Risk iştahındaki artış ve ABD'de dijital varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarının yeniden gündeme gelmesi piyasadaki yükselişi destekledi.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin, TSİ 15.57 itibarıyla yüzde 1'e yakın değer kazanarak 80 bin 913 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'deki yükselişe rağmen altcoin piyasasında daha sınırlı fiyat hareketleri görüldü. Ethereum yüzde 1'eartışla 2 bin 323 dolara yükseldi.

CLARITY ACT PİYASALARA DESTEK VERDİ

Kripto para piyasalarında son günlerde öne çıkan gelişmelerden biri, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin CLARITY Act yasa tasarısına dair değerlendirme tarihini duyurması oldu.

Uzun süredir sektör temsilcilerinin destek verdiği tasarının, dijital varlık piyasasında kurumsal yatırımcılar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Piyasalarda, söz konusu düzenleme sürecinin geleneksel finans sistemi ile kripto sektörünün entegrasyonunu hızlandırabileceği yönünde beklentiler güçlendi.

TRUMP MEDİA ZARAR YAZDI

Kurumsal şirketlerin kripto varlık yatırımları da finansal sonuçlar üzerinde etkisini gösteriyor. Trump Media & Technology Group, ilk çeyrekte zararının 406 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Şirket, zarardaki artışın Bitcoin ve diğer kripto varlıklardaki değer kayıplarından kaynaklandığını açıkladı.

Buna rağmen piyasalarda ana gündem maddesi olurken, CLARITY Act tasarısının, geleneksel bankacılık sektörü ile kripto piyasaları arasındaki uzun süredir devam eden gerilimleri azaltabileceği değerlendiriliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.