1. Mayıs sineği (Ephemeroptera) – 24 saatten az

'Bir günlük canlı' olarak da bilinen mayıs sinekleri, dünyanın en kısa ömürlü hayvanları arasında yer alıyor. Yetişkin hale geldikten sonra çoğu yalnızca birkaç saat yaşayabiliyor. Bazı türlerde bu süre 90 dakikaya kadar düşüyor.

Bu canlılar yetişkin evresinde beslenmiyor çünkü sindirim sistemleri bulunmuyor. Kısa yaşamlarının tek amacı çiftleşip üremek oluyor. Ancak larva dönemleri de hesaba katıldığında yaşam süreleri 1 ila 2 yıla kadar uzayabiliyor.