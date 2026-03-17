İstanbul’da müzik menajeri Ferhat Karagöz’ün şikayetiyle başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BİLARDO SOPASAIYLA DARP EDİLDİĞİ İDDİASI

İddianamede, Ferhat Karagöz’ün ifadesine göre Maruf Yöntürk tarafından Kağıthane’deki bir adrese çağrıldığı ve burada çıkan tartışmada önce yumruk ve bilardo sopasıyla darp edildiği öne sürüldü. Ardından Karagöz’ün başına silah dayatıldığı ve 850 bin TL istendiği iddia edildi.

5 FARKLI SUÇLAMA

Olay sırasında mekana gelen Blok3’ün de Karagöz’e yumruk attığı iddialar arasında. İddianamede, sanıklara “kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma”, “gece vakti silahla yağmaya teşebbüs”, “tehdit”, “mala zarar verme” ve “kasten yaralama” suçlamaları yöneltildi.

RAPÇİ BLOK3'ÜN DOSYASI AYRILDI

Savcılık, Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanmasını talep ederken, rapçi Hakan Aydın (Blok3) hakkında basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması istendi.