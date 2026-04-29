Türkiye’de zaman zaman okullarda taciz vakaları yaşanırken, bu olayların bir yenisi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Bir lisede görev yapan öğretmenin öğrencilere taciz içerikli ifadeler kullandığı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Bodrum’daki lisede yaşanan taciz iddialarına ilişkin bir öğrencinin jandarmaya verdiği ifadede, öğretmenin sınıf içinde bir öğrenciye yönelik "Beni böyle tahrik ediyorsun" şeklinde sözler söylediği ileri sürüldü.

'DERSTE UYGUNSUZ HİKAYELER ANLATTI' İDDİASI

Öğretmenin bazı öğrencilere karşı küçümseyici üslup kullandığı iddia edilirken, ders sırasında da uygunsuz hikayeler anlattığı iddia edildi. Öğretmenin dersteki uygunsuz ifadelerine geçmişte kıraathanelerde pornografik içerikli filmler izlendiğini anlatması örnek verildi.

İddialar üzerine veliler kenti ayağa kaldırırken, okul yönetimine şikayette bulunan velilerin savcılığa da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Yaşananların ardından öğretmenin ders programında değişikliğe gidilirken, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilmesinin beklendiği bildirildi.