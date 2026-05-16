Bolivya tarihinin en ağır ekonomik kriziyle başlayan protestolar, onbinlerce madenciyi başkent sokaklarına döktü.

Başkent La Paz'da sokağa çıkan madenciler, haftalardır süren protestolar sırasında polisle çatıştı. Başbakanı istifaya çağıran sloganlar sokaklarda yankılandı.

Haftalardır süren yol kapatma eylemleri devam ederken bir grup madenci Başbakan'ın yaşadığı konutu kuşattı. Öfkeli madenciler kazı çalışmalarında kullanılan dinamitleri polise fırlattı.

Patlama sesleri sokaklarda yankılandı. Polis ise biber gazı ve coplarla karşılık verdi. Dinamitlerin düşük güçte olduğu belirtildi.

Ağır ekonomik kriz sebebiyle aylardır maaşlarını alamayan madenciler, ülkenin bir çok sektöründeki işçilerle birlikte protestolarını sürdürüyor.

GAZ BİTTİ, EKONOMİ ÇÖKTÜ

Eskiden önemli bir doğal gaz ihracatçısı olan Bolivya rezervlerinin tükenmesi yüzünden artık tamamen dışa bağımlı bir yakıt ithalatçısı haline geldi.

Bu sektörel çöküşe döviz rezervlerinin bitmesi de eklenince ülkede enflasyon fırladı ve temel gıda fiyatları hızla yükseldi.

Bolivya halkı günlerdir akaryakıt kuyruklarında bekliyor ve hastaneler oksijen tüpü ya da ilaç gibi en temel tıbbi malzemelere bile ulaşamıyor.

Ekonomik krizi çözme vaadiyle geçen Ekim ayında seçilen merkez sağ lider Rodrigo Paz ülkede yirmi yıldır süren Sosyalizme Doğru Hareket Partisi iktidarını sona erdirmişti.

Ancak göstericiler tıpkı eski devlet başkanı Luis Arce gibi bugün Paz hükümetinin de istifasını talep ediyor.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYOR

Hükümet ise geri adım atmayacaklarını duyurdu. Bayındırlık Bakanı Mauricio Zamora bu ayın başlarında yaptığı açıklamada devlet başkanının asla istifa etmeyeceğini kesin olarak duyurdu.

Ekonomi Bakanı Jose Gabriel Espinoza diyaloga açık olduklarını belirtti ve gazetecileri saraya davet etti.

Bu kritik toplantıda akaryakıt sübvansiyonları ile sosyal yardımların yanı sıra tepkiler üzerine çarşamba günü iptal edilen 1720 sayılı tarım reformu kanunu da masaya yatırıldı.

Paz hükümetinin bazı destekçileri ise bu toplumsal öfkenin arkasında kırsal kesimde hala büyük gücü olan eski devlet başkanı Evo Morales'in bulunduğunu iddia ediyor.

Hakkında reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan Morales geçen hafta mahkemeye gitmediği için yargıya saygısızlıktan da aranıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan eski lider ise hükümetin kendisini günah keçisi ilan ettiğini belirterek halkın gıda ve yakıt taleplerini destekleyen paylaşımlar yaptı.

Morales yaptığı açıklamalarda "Sokaklarda ve yollarda protesto gösterisi yapan binlerce Bolivyalının sadece tek bir bireyin emirlerine itaat ettiğine inanıyorlar. Oysa bu öfkeli kitleler tamamen kendi toplumsal bilinçleriyle hareket ediyor ve ilk günden beri seçmenlerine ve ulusa ihanet eden bir hükümete karşı duydukları büyük hiddetle yollara dökülüyor" ifadelerini kullandı.