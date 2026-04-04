Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklandığı ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde belediye binasına gelen jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İcbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

28 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonun ardından soruşturma devam ederken Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde arama yapmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Belediye Başkanlığı binasına geldi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi. Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından belediye içerisindeki arama devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bolu Belediyesi’ne yönelik devam eden ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi. 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ARAMA SONA ERDİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi’nde sabah erken saatlerde başlayan arama sona erdi. Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.