Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen yurt dışı eğitim programı, büyük bir usulsüzlük soruşturmasıyla gündeme geldi. 2025 yılında Almanya'da düzenlenen Erasmus proje stajı kapsamında okul müdürü A.V. hakkında başlatılan idari soruşturma sonuçlandı. Soruşturma kapsamında projeye ait iş ve işlemlerde sistematik usulsüzlükler yapıldığı ve müdürün bu durumlardan doğrudan sorumlu olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular neticesinde okul müdürü A.V. görevden alındı.
VELİLERDEN GİZLENMİŞ
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın detayları hazırlanan rapora yansıdı. Raporda yer alan bilgilere göre, görevden alınan müdür A.V., bir turizm danışmanlık şirketi ile tamamen mevzuata aykırı bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Henüz hiçbir hizmet alınmamışken yaklaşık yüz bin avro tutarındaki kaynağın söz konusu şirkete tek seferde aktarıldığı belirlendi. Bununla birlikte, öğrencilere kendi okullarında öğretmenleri tarafından ücretsiz dil eğitimi verilmesine rağmen aynı hizmet için şirkete de ödeme yapıldığı saptandı. Ayrıca öğrencilerin pasaport ve noter vekalet masraflarının velilere ödetildiği, öğrenci başına düşen asıl hibe tutarının ise velilerden bilerek gizlendiği ifade edildi.
VALİLİKTEN ONAY ALINMAMIŞ
Müfettişlerin hazırladığı raporda, A.V.'nin harcama yetkilisi ve proje yasal temsilcisi sıfatını kötüye kullandığı net bir şekilde ifade edildi. Proje ekibinin usulüne uygun oluşturulmadığı, Valilik oluru alınmadan işlemlerin yürütüldüğü, resmi tebligatların eksik yapıldığı ve sisteme gerçeğe aykırı veri girişlerine sebebiyet verildiği aktarıldı.
FAİZİYLE GERİ ÖDEYECEK
Soruşturma sonucunda okul müdürü A.V.'nin dokuz bin yetmiş iki avro tutarında fazla ödeme yaptığı tespit edilerek bu tutarın kamu zararı sayılmasına karar verildi. Temsilci sıfatıyla sorumluluğu bulunan A.V.'den bu paranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı. Disiplin yönünden ise şahsın bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması talep edildi.