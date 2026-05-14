Analistler, yılın ikinci çeyreğinde tablonun daha da kötüleşeceğini ve zarar eden şirket sayısının yine artacağını tahmin ediyor. Borsada işlem gören ve analistler tarafından takip edilen 609 firmanın 289’u yılın ilk çeyreğini zararla, 320’si ise kârla kapattı. Zarar açıklayan şirketlerin, toplam içerisindeki payı ilk çeyrekte yüzde 47.45’e kadar ulaştı.

Pusula Yatırım Araştırma Departmanı tarafından derlenen verilere göre ocak-mart döneminde, 2025’in son çeyreğinde kıyasla zarar eden şirket sayısı 266’dan 289’a, toplam içerisindeki payları da yüzde 43.68’ten yüzde 47.45’e yükseldi.

BIST 100 endeksi dün yüzde 1.23’lük düşüşle 14 bin 598 puana geriledi.

SANAYİ ZORLANIYOR

Yılın ilk çeyreğinde en zayıf performans; taş, toprak, çimento; enerji ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde görüldü. Dezenflasyon sürecinin yavaş seyretmesi nedeniyle faiz indirimlerinin durduğunu, enflasyon muhasebesinin kaldırılmasıyla şirketlerin ertelenmiş vergi giderinin arttığını ve ABD-İran savaşı hatırlatan analistler “Görece daha karamsar bir tablo ile 2’nci çeyrek içerisinde yer alıyoruz. 2’nci çeyrek sonuçlarında görece zarar sayısının artmasını bekleyebiliriz” yorumunu yaptı. Analistler, yılın ilk çeyreğinde ‘kısmen’ hissedilen savaşın etkilerinin, ikinci çeyrekte ‘açıkça’ ortaya çıkacağını vurguladı.