Borsa İstanbul ılımlı seyrini sürdürürken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlarına soruşturma açılmasıyla birlikte düşüşe geçti.

BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

Borsadaki bu sert düşüşe dair bir açıklama yapılmazken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul'da yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

PEKİ BU OLAĞANÜSTÜ DÜŞÜŞ NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Çok değil birkaç gün önce TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında hükümete karşı eleştiride bulundukları için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Ömer Aras'a yaptığı sunumun ardından başlatılan soruşturmadan yaklaşık 1 hafta sonra Orhan Turan'a soruşturma başlatılmasının ardından Borsa İstanbul'da düşüş kaydedildi. 19 Şubat Çarşamba günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 9.763,67 puandan tamamladı.

YATIRIMCILAR SORUŞTURMANIN ARDINDAN SATIŞA GEÇTİ

Soruşturma ve ifadeye götürülme haberinin ardından, yatırımcılar özellikle büyük hisselerde satış yönlü işlemler gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin lider sektörlerinden olan finans, enerji ve sanayi hisseleri değer kaybetti.

20 Şubat 2025 Perşembe gününde ise düştüğü yerden toparlanan endeks günü 9.807,50 puandan kapattı. 21 Şubat 2025 Cuma gününe ise 9.815,92 puandan başlayan endeks günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

SPK'DAN AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denildi.