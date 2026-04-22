Selahattin Paşalı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada iddialara ilişkin netlik sağlandı. Çift hakkında ortaya atılan “ihanet nedeniyle kriz yaşadıkları” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, evliliklerinde zaman zaman zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ettiler.

''BAZI KONULARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Çift, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.''





''SPEKÜLATİF HABERLER ARTTI''



''Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması farklı spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz.”