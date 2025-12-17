Türkiye’de yapılan yeni bir araştırmayla şehirlerin boy ortalamaları ölçüldü. Detaylı incelemede Türkiye’de erkeklerin ortalama boyu 1.74, kadınların ortalama boyu ise 1.60 metre olarak belirlendi.

AVRUPA’NIN GERİSİNDE

Bu rakamlar, Türkiye’nin boy uzunluğu bakımından Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösterdi. Araştırmada ülke genelindeki ortalama dışında bölgesel dağılımlar da detaylandırıldı. En kısa boy ortalamasına sahip bölge Karadeniz oldu.

Karadeniz şehirleri arasında Rize ilk sırada yer alırken, onu Ordu ve Trabzon takip etti. Uzmanlara göre; benzer genetik yapılar, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşullar bu sonucu doğurdu.

Dünyanın en uzun insanı 2.51 metre boyundaki Mardin doğumlu Sultan Kösen.

BİRÇOK FAKTÖR VAR

En uzun boy ortalamasının görüldüğü şehirler Ege ve Marmara bölgelerinde yer aldı. Zirvedeki İzmir’i, Bursa ve Balıkesir takip etti. Nedenleri arasında yaşam standartları, beslenme çeşitliliği, sosyoekonomik durum ve bölgesel genetik faktörler bulunuyor.