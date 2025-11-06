Su, kahve ve çay… Görünüşte sıradan üç içecek, ama yeni araştırmalar bu üçlünün ömür uzatmada mucizevi bir etki yarattığını ortaya koydu.

İngiltere’de yayımlanan British Journal of Nutrition dergisinde yer alan dev çaplı araştırmaya göre, günde toplam 7–8 bardaklık içecek tüketimi ve bu miktarın içinde su, kahve ve çayın dengeli şekilde dönüşümlü içilmesi, ölüm riskini belirgin biçimde azaltıyor.

ÖMRÜ UZATIYOR

Araştırmada, özellikle 4 bardak suyun ardından kalan kısmın kahve ve çayla dengelenmesinin uzun ömürle ilişkili olduğu saptandı.

Uzmanlar, suyun vücudu nemli tutarak metabolik dengeyi sağladığını; kahve ve çayda bulunan polifenollerin ise kalp-damar sağlığı, inflamasyon kontrolü ve sindirim sistemi üzerinde güçlü bir koruyucu etki gösterdiğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı Ella Davar, araştırmayı şöyle özetliyor: "Hidrasyon temeli su oluşturuyor; ancak kahve ve çay gibi polifenol açısından zengin içecekleri eklemek, faydayı katlıyor. Bu kombinasyon, kalp-damar sağlığını, metabolik dengeyi ve bağışıklık direncini suyun tek başına sağlayabileceğinden çok daha güçlü biçimde destekliyor"

MİKTARI DEĞİL ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ

Bilim insanları, içecek miktarından çok çeşitliliğin önemli olduğuna dikkat çekiyor. “Variety > volume” yani “çeşitlilik miktardan daha önemli” vurgusu yapan ekip, kahvedeki klorojenik asit, çaydaki kateşinler ve sudaki saf hidrasyonun birleştiğinde birbirini tamamlayan etkiler yarattığını söylüyor.

Aynı zamanda bu döngü, aşırı şeker veya kafein alımının da önüne geçiyor. Uzmanlara göre sabah egzersiz sonrası bir bardak suyla güne başlamak, günün erken saatlerinde bir-iki fincan kahve içmek ve akşamüstüne doğru iki-üç fincan yeşil veya siyah çay tüketmek en ideal dengeyi oluşturuyor.

Araştırmanın sonuçları Türkleri özellikle sevindirdi. Çünkü kahve ve çay zaten günlük kültürün ayrılmaz bir parçası.

Bilimsel verilere göre, su, kahve ve çayın doğru sırayla dönüşümlü içilmesi, sadece güne değil, ömre de enerji katıyor.