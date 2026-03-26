

Bankalar, kredi ve kredi kartı başvurularını değerlendirirken artık yalnızca kredi notuna bakmakla yetinmiyor. Yeni dönemde, başvuru sahiplerinin banka hesaplarındaki hareketler de detaylı şekilde inceleniyor. Bu değişim, birçok kişinin yüksek kredi puanına rağmen olumsuz yanıt almasına neden oluyor.

SADECE KREDİ NOTU YETMİYOR

Son zamanlarda kredi veya kredi kartı başvurusu yapan pek çok kişi, kredi notu yüksek olmasına rağmen beklediği onayı alamıyor. Bunun temel sebebi, bankaların değerlendirme kriterlerini genişletmesi oldu. Artık sadece geçmiş borç ödeme performansı değil, bireylerin güncel finansal davranışları da büyük önem taşıyor.

HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Bankalar, başvuru sahiplerinin hesaplarındaki para giriş-çıkışlarını ayrıntılı biçimde analiz ediyor.

Özellikle şu durumlar riskli kabul ediliyor:

-Kaynağı açıklanamayan para transferleri

-Düzensiz ve ani para hareketleri

-Sanal bahis ve oyun platformlarıyla bağlantılı ödemeler

Bu tür işlemler, finansal güvenilirlik açısından olumsuz sinyaller olarak değerlendiriliyor.

'DAVRANIŞSAL RİSK ANALİZİ' DÖNEMİ

Yeni sistemde bankalar, “davranışsal risk analizi” adı verilen bir yöntem kullanıyor. Bu analizde düzenli maaş geliri, faturaların zamanında ödenmesi ve günlük harcamaların istikrarlı olması pozitif kriterler arasında yer alırken, düzensiz para akışı ve şüpheli işlemler risk puanını yükseltiyor.

RİSKLİ GÖRÜLEN İŞLEMLER BAŞVURU BİTİREBİLİR

Uzmanlara göre özellikle sanal bahis siteleriyle ilişkili harcamalar, kredi başvurularında ciddi bir dezavantaj oluşturuyor. Aynı şekilde gelirle uyumsuz harcamalar ve belirsiz para trafiği de başvuruların reddedilmesine yol açıyor.