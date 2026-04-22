Son yıllarda global çapta yaşanan krizlerin ardından geleneksel tarım ürünleri maliyetler karşısında kar bırakmamaya başladı. Çiftçiler için yeni gelir kapısı ise modern tüketim ürünleri arasında popülerlik kazanmaya devam eden kuşkonmaz oldu. Kuşkonmaz yetiştirip satanlar ciddi gelir şansı yakalayabiliyorlar. Uzun yıllar gelir sağlayan bu bitkiden verim almak için ise sabırlı olmak gerekiyor.

EK VE UNUT TARIMINA EN YAKIN MODEL

Kuşkonmazın bu denli popüler olması ise zahmetsiz bir şekilde yetiştirilebilmesi. İlk hasadını vermesi uzun sürse de kuşkonmaz ilk ekildiği zamandan sonra yeniden tohum ekmeye gerek kalmıyor. Domates ve buğday gibi her yıl tohum ekme zorunluluğu olmayan kuşkonmaz iyi bir bakımla 15-20 sene kadar süre boyunca verim sağlıyor.

Kuşkonmaz market raflarında 400 TL bandını aşan nadir sebzeler arasında adını duyuruyor. Piyasada seze çeşitliliğinin az olduğu Mart ve Nisan aylarında hasat edildiği için yüksek fiyatlardan kolaylıkla alıcı bulabiliyor.

HASADA KADAR SABREDENİN CEBİ DOLUYOR

Kuşkonmaz üretimi kısa mesafe koşusundan ziyade bir maratona benzetilir. Bu nedenle de ilerledikçe gelir artmaya başlar. Kuşkonmazın 1 ve 2. yılı bitkinin tabir yerindeyse bebeklik dönemidir. Bu süreçte sadece kök yapısı güçlendirilir ve hasat yapılmaz. 3. yıl ilk hasat dönemidir ve 200-300 kg kadar ürün alınarak ilk kazanç sağlanmış olur. 5. yıl ve daha sonrasında ise hasat verimliliği zirveye çıkar. Bu süreçte dönüm başına 800 kg ile 1000 kg aralığında verim standart hale gelir.

10 DÖNÜM ARAZİ NE KAZANDIRIR?

Kuşkonmazın ortalama toptan satış fiyatları 200-250 TL aralığında iken dönüm başı ciro 800 kg için 160.000 TL brüt olarak görülür. Bu kazanç sisteminde yıllık 1.6 milyon TL kazanabilir ve 4. yıl bitmeden kendinizi amorti ederek kara geçmeye başlayabilirsiniz. Sabır gerektirse de sabrın sonunda ciddi kazançlar sağlamanıza olanak tanıyan bir bitkidir.

BAŞARILI ÜRETİM İÇİN ALTIN KURALLAR

Kuşkonmaz karlı olduğu kadar "titiz" bir bitkidir. Başarılı olmak için şu 3 kuralı unutmamalısınız:

Drenaj Hayattır: Kuşkonmaz "ayaklarının ıslanmasından" nefret eder. Toprağınız su tutmamalı, kumlu-tınlı yapıda olmalıdır.

Hasat Disiplini: Hasat döneminde sürgünler günde 10-15 cm uzayabilir. Her gün tarlaya girip toplama yapmazsanız, ürünler kartlaşır ve ticari değerini kaybeder.

Doğru Pençe Seçimi: İkliminize uygun (yeşil veya beyaz kuşkonmaz varyeteleri) yüksek kaliteli hibrit pençelerle yola çıkmalısınız.

BAŞLI BAŞINA BİR YATIRIM ARACI

Kuşkonmaz üretimi, sadece bir çiftçilik faaliyeti değil, bir gayrimenkul yatırımı kadar değerli bir varlık inşasıdır. Eğer sabırlıysanız ve işçilik operasyonunu doğru yönetebilecekseniz, kuşkonmaz size ömür boyu sürecek bir gelir kapısı açabilir.