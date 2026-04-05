"Tarım ve Gıda ile İlgili Geleneksel Ürün Adı ve Coğrafi İşaretlerin Denetimi ve Turuncu Etiket Kullanımına İlişkin Yönetmelik Taslağı" ile birlikte, ürünler için sadece tescil belgesi almak artık yeterli bir kriter olmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, ürünlerin tarladan sofraya kadar uzanan tüm süreçlerde denetlenmesi ve sertifikalandırılması zorunlu hale getirilecek.

STANDARTI GEÇEMEYENE ETİKET YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, zorlu denetim süreçlerini başarıyla geçen ve standartlara uygunluğu onaylanan ürünler, piyasaya "turuncu etiket" ile sunulacak.

Belirlenen özel ölçü ve formatta basılacak olan bu etiketlerin üzerinde, o ürüne ait sertifika numarası da açıkça yer alacak. Gerekli kriterleri sağlamayan ve standartların altında kalan ürünlerde ise bu etiketin kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Tüketiciler, turuncu etiketi gördüklerinde söz konusu ürünün sadece coğrafi işaretli olduğunu değil, aynı zamanda çok sıkı bir kalite denetiminden geçtiğini de bilecek.

BÜTÜN TEDARİK ZİNCİRİ İZLENEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece üretim aşaması değil; hasattan işlenmeye, ambalajlamadan depolamaya ve nakliyeye kadar bütün tedarik zinciri izlenebilir kılınacak.

Bu kapsamda tüm üreticiler sertifikasyon sistemine dahil edilerek, yetkili kontrol kuruluşları tarafından düzenli aralıklarla denetlenecek. Atılan bu adımlarla, mevcut sistemde sıklıkla eleştiri konusu olan "tescil var, denetim yok" probleminin tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.