Araştırmada, Michigan Üniversitesi’nin Sağlık ve Emeklilik Çalışması verileri kullanılarak 55 yaş ve üzerindeki 4 bin 750 Amerikalı katılımcı 7 yıla kadar takip edildi. Katılımcıların bilişsel durumları, 2014 ile 2020 yılları arasında her iki yılda bir değerlendirildi.

BEYİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR

Elde edilen sonuçlara göre, günlük olarak ultra işlenmiş hayvansal ürünlerden (örneğin sosis, salam, hazır etli pizzalar) bir porsiyon fazla tüketen bireylerde bilişsel bozulma riski yüzde 17 oranında yükseldi. Şekerli içeceklerde ise (gazoz, şekerli buzlu çay, meyve aromalı içecekler) bu risk yüzde 6 olarak belirlendi.

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada dikkat çekici bir diğer bulgu ise, toplam ultra işlenmiş gıda tüketimi ile bilişsel bozulma arasında genel bir ilişki kurulmamış olması. Tatlılar, atıştırmalıklar, tahıl ya da süt bazlı hazır gıdalar bu açıdan olumsuz bir etki göstermedi. Ancak et ve içecek gruplarındaki ürünler, beyin sağlığı açısından açık ara en olumsuz etkiye sahipti.

'DEĞİŞTİRİLEBİLECEK ŞEYLER VAR'

Euronews'in haberine göre; Virginia Tech Üniversitesi’nden beslenme profesörü Brenda Davy, bu konuda bireylerin kontrol sahibi olabileceğini vurgulayarak, Davy, “Değiştirilebilecek şeyler var. Önemli olan, ölçülü olmak ve beslenme seçimlerinde makul, dengeli davranmak” ifadelerini kullandı.

Aynı üniversiteden insan gelişimi uzmanı Ben Katz ise, sağlıklı beslenmede yemek yapma becerilerinin önemine “Bir diyeti takip etmek bir şeydir ama insanlara o diyeti hazırlama becerilerini kazandırmak bambaşka bir şey.” sözleriyle dikkat çekti.

Araştırmaya göre, 2020 yılında ABD’de hane halklarının satın aldığı gıdaların yüzde 65’i, içeceklerin ise yüzde 38’i ultra işlenmiş ürünlerden oluşuyordu. Gençler ve yaşlı yetişkinler, günlük kalori alımlarının yarısından fazlasını bu ürünlerden sağlıyor.

Uzmanlar, ultra işlenmiş etleri ve şekerli içecekleri azaltmanın, beyin sağlığını korumak adına atılabilecek en basit ama en etkili adımlardan biri olduğunu belirtiyor.