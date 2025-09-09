Menopoz döneminde kilo alımı hızlanır. Özellikle de göbek bölgesi yağlanmaya başlar. Bu durum ciddi kronik hastalıkların habercisidir…

‘’Ancak beslenmenize dikkat ederek ve aktif bir yaşam tarzı benimseyerek bu riski azaltabilirsiniz’’ diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, bu süreci iyi yönetme yollarını şöyle açıkladı:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş

Perimenopoz ile karıştırılır

Bazı kadınlar perimenopozla menopozu karıştırır. Perimenopoz genellikle kadınlar menopoza girmeden yıllar önce başlar ve düzensiz adet dönemleri ve diğer yaygın menopoz belirtilerini içerebilir.

İŞTE İŞARETLERİ

Bazı kadınlarda adet döneminin sona ermesi dışında ek bir belirti görülmez. Bazılarında ise şu sinyaller ortaya çıkar:

- Cinsel istekte azalma

- Sıcak basmaları

- Düzensiz veya atlanan adet dönemleri

- Ruh hâli değişimleri veya dalgalanmaları

- Gece terlemeleri

- Ağrılı ilişki

- Uyku bozuklukları

- Kilo alımı

- Saçlarda incelme

Yaşadığınız durumun menopoz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Menopoz, adet dönemlerinin kalıcı olarak kesilmesidir.

Bir kadın, 12 ay boyunca adet görmediğinde menopoza girmiş sayılır. Yumurtalıklardan salgılanan kadın hormonlarının doğal olarak azalması, yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması, yeterli üreme hormonu eksikliği veya

bazen kemoterapi ve radyoterapi ile tetiklenir.

Bütün kadınlarda ateş basması görülür mü?

Menopoza giren her kadında ateş basması görülmez. Etnik köken, egzersiz eksikliği, obezite ve sigara kullanmak ateş basması nedenleridir.

Bu dönemde neden kilo artışı yaşanır?

Menopozun getirdiği hormonal değişiklikler karın bölgesinde kilo alma olasılığını artırma eğilimindedir.

Ancak hormonal değişiklikler tek başına kilo alımına neden olmaz. Bu genellikle ilerleyen yaş kadar yaşam tarzı ve genetik faktörlerle de ilişkilidir. Örneğin, kas kütlesi yaşla birlikte azalırken yağ kütlesi artar.

Kas kaybı, vücudun kalori kullanma hızını yavaşlatır. Bu süreç de sağlıklı bir kiloda kalmayı zorlaştırır.

Sağlıklı olmayan bir beslenme düzeni, hareketsizlik ve yeterince uyumamak gibi faktörler de menopozda kilo alımına katkıda bulunabilir. Çünkü yeterince uyumayanlar daha fazla atıştırmaya ve daha fazla kalori alıp içmeye eğilimlidir.

Yağlanmanın tehlikesi

Menopoz döneminde kilo alımı sağlık üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Özellikle göbek çevresinde oluşan fazla kilolar şu sorunlara yol açar:

- Kalp ve damar hastalıkları.

- Tip 2 diyabet.

- Solunum problemleri

- Fazla kilo aynı zamanda meme, kolon ve rahim kanserlerine yakalanma riskini de artırır.

MENOPOZDA KİLO TEHLİKESİ

Hormon tedavisi fayda sağlar mı?

Hormon tedavisi genellikle yaşam kalitesini etkileyen sıcak basmalarını hafifletmek için kullanılır.

Bu tedavi aynı zamanda vücudun merkezinde veya karın bölgesinde biriken yağın yeniden dağılmasına da yardımcı olabilir. Ayrıca uyku kalitesini iyileştirerek de kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Ancak bu tedaviye gerekli tetkikler yapıldıktan sonra doktor önerisiyle başlanmalıdır.

Kilo alımı nasıl engellenir?

Menopozda kilo alımına ve özellikle göbeklenmeye karşı şöyle önlem alın:

- Egzersize zaman ayırın: Düzenli egzersiz sizi formda tutar.

Haftada en az 150-200 dakika tempolu yürüyüş veya haftada en az 75 dakika koşu gibi yoğun aerobik aktiviteler kilo alımını önler.

- Daha fazla hareket edin: Bazı aktiviteler de hareketiliğinizi artırır. Bahçe işleri, ev temizliği gibi…

- Daha az yiyin: Mevcut kilonuzu korumak için, 50’li yaşlarda 30’lu ve 40’lı yaşlarınıza kıyasla daha az kalori tüketmeniz gerekir.

Daha az işlenmiş ve daha fazla lif içeren meyve, sebze ve tam tahılları tercih edin. Baklagiller, kuruyemişler, balık ve az yağlı süt ürünleri iyi seçeneklerdir.

Şekeri, tuzu, unu ve eti sınırlı miktarda tüketin. Soğuk sıkım zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edin.

- Alkolden uzak durun: Alkollü içecekler beslenmenize ekstra kalori ekler ve kilo alma riskinizi artırır.

- Destek alın: Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenizi artırma çabalarınızı destekleyen arkadaşlarınızla bir ekip oluşturun. Yaşam tarzı değişikliklerinizi onlarla birlikte yapın.