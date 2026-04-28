İngiltere'nin en büyük şehirlerinden biri olan Birmingham’da yaklaşık bir yıldır çöpler toplanmıyor. Sokaklar çöplerle doldu, çöp tenekeleri ise pislik dağlarının temeli oldu.

Bunun sebebi ise çöpçülerin grevi oldu. Tam bir yıldır süren grev sebebiyle şehrin her köşesinde çöpler birikti. Ancak Birmingham için iyi haber aylar sonra geldi.