İngiltere'nin en büyük şehirlerinden biri olan Birmingham’da yaklaşık bir yıldır çöpler toplanmıyor. Sokaklar çöplerle doldu, çöp tenekeleri ise pislik dağlarının temeli oldu.
Bunun sebebi ise çöpçülerin grevi oldu. Tam bir yıldır süren grev sebebiyle şehrin her köşesinde çöpler birikti. Ancak Birmingham için iyi haber aylar sonra geldi.
Belediye meclisi ile ülkenin en büyük sendikası olan Unite arasında sağlanan uzlaşma sayesinde uzun süredir devam eden maaş anlaşmazlığı çözülüyor.
Çöp kutusuna dönüşen şehirde bu anlaşma sayesinde çöpler yeniden toplanmaya başlayacak, şehirdeki hijyen yeniden başlayacak.
Anlaşmazlık temel olarak belediyenin atık toplama hizmetlerinde reform yapma isteğinden kaynaklanmıştı.
Sendika yönetimi bu hamlenin yüzlerce üyesi için yaklaşık 8 bin sterlinlik (yaklaşık 500 bin TL) bir gelir kaybı anlamına geleceğini savunuyordu.
Belediye ise bu iddiaları her zaman reddetti ve hizmet kalitesini diğer bölgelerle uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.
Bu süreçte sokaklarda biriken çöp dağları halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluştururken bölge sakinleri köpek boyutundaki farelerin türediğini öne sürdü.
Müzakere sürecini değerlendiren Belediye Lideri John Cotton aylar süren belirsizliğin ardından çalışanlara somut bir teklif sunulduğunu açıkladı.
Grevin sonuna geldiklerini duyuran Cotton açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aylar süren hayal kırıklığı ve gecikmenin ardından ilk kez müzakere edilmiş bir çözüm bu kadar yakınımızda duruyor. Bu süreç son derece zorlu ve karmaşıktı ancak üzerinde çok çalıştığımız ilkeler sayesinde artık Unite üyelerinin kabul edebileceği bir noktadayız. Bu teklif hem iş gücü için adil hem de kamu kaynakları için verimli bir sonuç doğuracaktır. Geçmişteki hataları tekrarlamayan ve yeni hukuki yükümlülükler yaratmayan bir yapı kurduk.İşçilerimizin derhal işbaşı yapmasını ve bu şehrin insanlarına hak ettikleri kaliteli temizlik hizmetini sunmalarını istiyorum. Müzakere etmek yerine grevdeki işçileri kovmayı düşünenlerin baskısına her zaman direndim ve bu meseleyi tamamen kapatmak için yetkililere gerekli talimatları verdim."
Cotton yeniden seçilmesi halinde bu anlaşmayı en öncelikli iş olarak onaylayacaklarını dile getirdi.
