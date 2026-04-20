Günümüzde elden nakit teslimi yerini tamamen dijital transferlere bırakmış durumda. Ancak pek çok kiracı, hızı ve pratikliği nedeniyle EFT veya havale işlemi yaparken "açıklama" kısmını doldurmayı ihmal ediyor.

Yargıtay kararları ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, açıklama yazılmadan gönderilen paralar "kira ödemesi" yerine "mevcut bir borcun iadesi" olarak yorumlanabiliyor.

Uzmanlar, açıklamasız gönderilen bedellerin mülk sahibi tarafından "başka bir borca mahsup edildiği" iddiasıyla reddedilebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, yasal olarak kiranın hiç ödenmediği anlamına gelebiliyor.

Uzmanlar "Açıklama kısmında 'Kira Bedeli' ibaresi yer almayan bir transfer, mahkemede borç iadesi karinesini güçlendirir. Bir yıl içinde iki haklı ihtar alan kiracı, yasal olarak haklıyken haksız duruma düşer ve kendisini bir anda kapının önünde, yani tahliye sürecinde bulabilir" şeklinde açıklamada bulunuyor.

TAHLİYE DAVALARINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Kira ödemesinin ispat edilememesi, ev sahiplerine "temerrüt nedeniyle tahliye" davası açma hakkı tanıyor. Ödeme yapıldığı halde açıklama eksikliği nedeniyle "ödenmemiş" sayılan her ay, kiracıyı tahliye riskine bir adım daha yaklaştırıyor. Mahkeme sürecinde ispat yükünün kiracıda olması, bu basit hatayı geri dönülemez bir noktaya taşıyabiliyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, evinden olma riskiyle (kapının önüne konulma tehlikesiyle) karşılaşmamak için kiracıların şu adımları izlemesini öneriyor:

Net İfadeler Kullanın: Açıklama kısmına mutlaka "Kira Bedeli" yazılmalı.

Dönem Belirtin: Ödemenin hangi ay ve yıla ait olduğu (Örn: Mayıs 2026) açıkça ifade edilmeli.

Dekont Arşivi: Dijital dekontlar, olası bir uyuşmazlık için mutlaka saklanmalı.

İSPAT YÜKÜ KİRACIDA

Hukuki süreçlerde parayı gönderen taraf, parayı hangi amaçla gönderdiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Basit bir "açıklama" metninin eksikliği, aylar süren davalara, icra takiplerine ve nihayetinde taşınmazın tahliyesine neden olabilmektedir. Bu nedenle dijital işlemlerde tutar kadar, işlemin niteliğinin de kayıt altına alınması hayati önem taşıyor.