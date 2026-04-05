Muğla Milas’ta Limak ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine kömür çıkarması için önce İkizköy Işıkdere Mahallesi ardından binlerce kızılçamlık Akbelen Ormanı yok edildi. YK Enerji için bunlar da yetmedi, sıra zeytinliklere geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile toplam 679 parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. 6 bin dönüm alanda, evleri, zeytinlikleri, tarlaları, yaşadıkları, ürettikleri topraklardan göçe zorlanan köylüler itiraz etti.

JANDARMA SEFERBER

O karar sonrası mahkeme heyeti bilirkişi keşfi için köylere gitti. Ancak bu keşiften kimsenin haberi olmadı. Köylüler, Danıştay’da açtıkları acele kamulaştırmanın iptaliyle ilgili davaların süreci devam ederken, habersiz bir şekilde alelacele başlatılan keşiflere karşı çıktı.

O keşfe karşı çıkanlardan birisi de toprağına, suyuna, kuşlarına sahip çıkan 25 yaşındaki Esra Işık oldu. Karşılarına, terör örgütü gösterilerine, şeriat isteyen yürüyüşlerde ortalıkta görünmeyen güvenlik güçleri çıktı. Esra Işık, gece vakti evinden gözaltına alındı, sabaha kadar nezarette tutuldu, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlamasıyla tutuklandı.

DÖRT BİR YANDA EYLEM

Esra Işık’ın 30 Mart’ta tutuklanması Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Ülkenin dört bir yanında Esra’nın serbest bırakılması için eylemler yapıldı. Bir taraftan da Avukat Ramazan Kaya, Esra Işık’ın tutukluluğuna itiraz etti. Avukat Kaya, itirazlarının reddedildiğini belirterek, “Yıllardır zeytinliklerini ve köyünü savunan yaşam savunucusu için hukuki mücadelemiz sürecek” dedi.

Esra’dan mesaj var

İkizköy’de köylülerin ve yaşam hakkı savunucularının ekosistemin korunması için yıllardır sürdürdüğü Akbelen çevre direnişindeki mücadelesi nedeniyle tutuklanan Esra Işık, cezaevinden mesaj gönderdi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile birlikte cezaevinde Esra Işık’ı ziyaret ettiklerini açıkladı. Özcan, “Esra’nın morali yüksek, iradesi dimdik, mücadele azmi güçlü. Esra’yı alacağız, Akbelen’i vermeyeceğiz. Esra’nın hepimize bir mesajı var, paylaşıyoruz” diyerek, Işık’ın, “Şirketler, zenginler değil; köylüler, işçiler, ezilenler, halk kazanacak. Akbelen güzel memleketime emanet, biz kazanacağız” ifadelerinin olduğu mesajını paylaştı.

"Kaç tane zeytin var, kaç tane ev var yaz.

Biz sayıdan ibaret değiliz, bizim orada hayatlarımız var.

Sizin,100, 200, 500 diye yazdığınız zeytin ağaçlarına biz kaç ömür verdik.

Öyle bir kalemde yazılacak, parasını belirleyelim, yatıralım bu da bizim olsun diyeceğiniz bir şey yok ortada.

Orada bizim atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin emeği var.

Mezarlarımız var tarlalarımızda.

Biz yurttaş değil miyiz, biz insan değil miyiz?

Biz bu topraklarda çalışıp üretmiyor muyuz?

Hiç miyiz biz ya, hiç miyiz?

Danıştay’a sesleniyoruz, Anayasa Mahkemesi’ne sesleniyoruz.

Davalarımız sizin önünüzde, kaderlerimiz sizin önünüzde.

Geç gelen adalete adalet denir mi?

Bizim evimiz yıkıldıktan sonra, bizim dünyamız başımıza yıkıldıktan sonra, sizin verdiğiniz karardan ne çıkar?"