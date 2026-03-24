Adana, tarım ve sanayi kimliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı demir, krom ve mermer gibi yer altı kaynaklarıyla Türkiye’nin maden üretiminde önemli bir pay sahibi olmaya devam ediyor.

Şehrin farklı bölgelerinde tespit edilen ve işletilmekte olan maden rezervleri, ağır sanayiden inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ham madde ihtiyacını karşılıyor. Mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve tam kapasiteye ulaşmamış rezervlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

DEMİR VE KROM ÜRETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Adana genelindeki demir cevheri yatakları, özellikle inşaat ve ağır sanayi kollarında temel girdi olarak kullanılıyor. Paslanmaz çelik üretiminin ana bileşeni olan krom ise yüksek ihracat potansiyeliyle kentin dış ticaret verilerinde stratejik bir yer tutuyor. Bu madenlerin çıkarılması ve işlenmesi, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE HAM MADDE DSESTEĞİ

Şehirde yaygın olarak bulunan kalker (kireçtaşı) rezervleri, çimento üretimi ve altyapı projeleri için yerel bir kaynak oluşturuyor. Aynı zamanda dayanıklılığıyla bilinen Adana mermeri, hem iç piyasada yapı malzemesi olarak kullanılıyor hem de işlenmiş ürün grubunda ihraç ediliyor.