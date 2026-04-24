Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarına yönelik bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN SERVET ÇIKTI

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı. Aramalar sonucunda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın, 66 parça halinde 85 kilo 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre, ele geçirilen toplam emtianın güncel piyasa değerinin 590 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.