ABD'nin Tenessee eyaletinde yaşanan ilginç olayda bir adam, evcil köpeği tarafından silahla vurulduğunu öne sürdü. Olay sırasında yatakta kız arkadaşıyla sohbet eden adam, köpeğinin kazara silahın tetiğine bastığını iddia etti.

PEOPLE dergisinin haberine göre Memphis Polis Departmanı, 10 Mart Pazartesi günü bir evde kazara silahla yaralanma ihbarı aldı. Whitney Caddesi'ndeki eve giden polis ekipleri, ismi açıklanmayan adamın sol bacağından yaralandığını belirledi.

Adamın ifadesine göre olay anında yatakta uzanıyordu ve köpeği bir anda yatağa atladı. Köpeğin pençesi silahın tetiğine takılınca silah ateş aldı ve kurşun admaın sol üst uyluğuna isabet etti.

KIZ ARKADAŞI OLAY YERİNDEN AYRILDI

Olayın ardından adamın kız arkadaşının silahı alarak evden ayrıldığı iddia edildi ancak polis ekipleri, ön odada boş bir kovan bulduklarını açıkladı.

İlk yardım ekipleri tarafından müdahale edilen adam yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis tarafından ypaılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.