Beslenme uzmanları ve gastronomi dünyası, sumağın sadece bir salata sosu olmadığını artık yüksek sesle dile getiriyor.

Vogue France'ın da gündemine giren bu mucizevi baharat, vücudu temizleme ve kilo verme hızıyla rakiplerine fark atıyor.

Elmadan 73 kat daha güçlü

Sumağın antioksidan kapasitesini ölçen ORAC (Oksijen Radikal Emilim Kapasitesi) indeksi tam 312.400 olarak hesaplandı. Bu rakam, her gün sağlıklı diye yediğimiz bir elmanın tam 73 katına denk geliyor! Bu devasa güç; hücre hasarını önlüyor, iltihabı baskılıyor ve vücudu içten dışa yeniliyor.

Vücudu 'süzgeç' gibi çalıştırıyormuş

Sumağın kilo verme sürecindeki asıl sırrı "idrar söktürücü" (diüretik) özelliklerinde saklı. İşte sumağın vücutta başlattığı o süreç:

Ödem söktürücü: Vücudun tuttuğu fazla suyu süzüp atarak şişkinliği anında azaltır.

Yağ yakım desteği: Flavonoid ve antosiyanin içeriğiyle metabolizmayı hızlandırır.

Kan şekeri kontrolü: Tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlayarak tatlı krizlerini bıçak gibi keser.

Tuz tüketimini azaltmak isteyenler için "ideal bir alternatif" olan sumak, keskin ve yumuşak tadıyla her yemeğe yakışıyor:

Marinasyon: Et ve balıkları marine ederken limon yerine kullanın; dokuyu yumuşatır.

Yoğurt ve Humus: Mezelerin üzerine serptiğinizde egzotik bir aroma katar.

Izgara sebzeler: Sadece salatalarda değil, fırın sebzelerde de limonlu bir ferahlık sağlar.