Japonya'nın ana adası Honşu ile Şikoku adasını birbirine bağlayan Seto Ohashi Köprüsü, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda gökyüzüne uzanan devasa bir mimari anıt niteliği taşıyor. On yıllık bir emeğin ürünü olan bu yapı, bugün dünyanın en uzun birleşik demiryolu ve karayolu köprüsü unvanına sahip.

BİR DİZİ KÖPRÜNÜN BİRLEŞİMİYLE OLUŞTU

1978 yılında yapımına başlanan ve 1988 yılında hizmete açılan Seto Ohashi, toplam 13,1 kilometre uzunluğuyla Seto İç Denizi üzerinde birleşen bir dizi köprüden oluşuyor. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bir bütçeyle tamamlanan bu devasa proje için 3,6 milyon metreküpten fazla beton ve 705 bin ton çelik kullanıldı. İnşaat sürecinde alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, on yıl süren çalışma boyunca 17 işçi hayatını kaybetti.

İKİ KATLI FONKSİYONEL TASARIM

Köprünün en dikkat çeken özelliklerinden biri, iki katlı (double-deck) yapısıdır. Üst kat Seto-Chuo Ekspres Yolu olarak dört şeritli karayolu ulaşımına hizmet verirken, alt kat Seto-Öhashi Hattı üzerinden tren geçişlerini sağlıyor. Bu ulaşım ağı, eskiden feribotla bir saatten fazla süren yolculuk süresini 20 dakikaya indirerek bölge ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağladı.

TURİZM ROTASI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Köprü, sadece geçiş güzergahı değil, başlı başına bir turizm destinasyonu olarak kabul ediliyor. Bölgedeki önemli noktalar şunlardır:

Seto Ohashi Anıt Parkı: Köprünün ihtişamını izlemek isteyenler için panoramik bir seyir noktası sunan parkta; müze, geleneksel Japon bahçeleri ve seyir terasları bulunuyor.

Seijima ve Shamijima: Kara ıslah çalışmalarıyla ana karaya bağlanan bu eski adalar, geleneksel festivalleri, balıkçılık kültürleri ve Japonya'nın en iyi 100 plajı arasına giren kıyılarıyla tanınıyor.

Ogoshi ve Kagawa: Dağ yamaçlarındaki narenciye bahçeleriyle bilinen Ogoshi bölgesinden geçerek ulaşılan Kagawa, aynı zamanda Japonya’nın ünlü, kalın ve çiğnenebilir dokulu Sanuki udon eriştesinin ana vatanıdır.

Gece olduğunda özel ışıklandırmasıyla Seto İç Denizi üzerinde parlayan bu yapı, mühendislik meraklıları için Tokyo'dan Okayama aktarmalı tren seferleriyle kolayca ulaşılabilir durumdadır.