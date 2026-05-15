Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi piyasaları sarstı. Altın ve gümüş fiyatları yeni güne sert düşüşle başladı.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.16'da 4 bin 588 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın haftalık bazda ise yüzde 2,1 geriledi.

Gram altın, ons altında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle düşüşler yaşıyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.16'da 6 bin 717 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 708 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

Ons gümüşte de sert kayıpların olduğu görülüyor. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.16'da 78.65 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları ise yeni günde kısmi yükseliş sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.16'da 107 dolarda bulunuyor.

Dolar endeksi bu hafta yüzde 1’den fazla yükselirken, dolar bazlı fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geldi. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.16'da 99.11 puanda bulunuyor.

TRUMP VE Xİ MASAYA OTURDU

Yatırımcıların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşecek kritik görüşme yer aldı.

ABD’de haziran vadeli altın kontratları da yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 619 dolara geriledi.

ABD TAHVİL FİYATLARI YENİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

ABD’nin gösterge 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırdı.

Altın fiyatları, ABD-İran çatışmasının şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon baskısını artırırken ABD Merkez Bankası’nın faizleri yüksek tutacağı beklentisini de güçlendirdi.

ENFLASYON VERİLERİ FAİZ İNDİRİMİ UMUDUNU RAFA KALDIRDI

Bu hafta açıklanan enflasyon verileri, enerji fiyatlarındaki artışın diğer mal ve hizmetlere de yayılabileceği endişesini artırdı. Bu durum, piyasaların kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini önemli ölçüde zayıflattı.

Altın her ne kadar enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan değerli metalleri baskı altında bırakıyor.

TRUMP-Xİ GÖRÜŞMESİ YAKINDNA İZLENİYOR

Jeopolitik cephede ise Trump ile Xi Jinping’in iki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ticari anlaşmalar ve diplomatik mesajlar öne çıkarken, Xi’nin Tayvan konusunda yaptığı “ilişkileri kontrolden çıkarabilir” uyarısı dikkat çekti.