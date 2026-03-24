Alp Dağları’nın güneybatısında, kartpostallık manzaralarıyla dikkat çeken 262 nüfuslu Albinen köyü, göçü özendirmek adına başlattığı finansal destek paketiyle dünya gündemine oturdu. Köy sakinleri tarafından oylanan yönetmeliğe göre, bölgeye taşınan yetişkinlere kişi başı 25.000 İsviçre Frangı, yaklaşık 1 milyon 406 bin lira çocuk başına ise ek olarak 10.000 İsviçre Frangı yaklaşık 562 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor.

KARŞILANMASI GEREKEN ŞARTLAR VAR

Bölgeyi ziyaret eden içerik üreticisi Ben Morris’in ve konut sektörü yayınlarının incelemelerine göre, bu paradan faydalanmak isteyenlerin şu hukuki ve mali şartları karşılaması zorunlu tutuluyor:

Vatandaşlık ve oturum statüsü:

Başvuru sahiplerinin İsviçre vatandaşı olması veya kalıcı ikamet sağlayan **"C Tipi Oturum İzni"**ne (Swiss C Permit) sahip olması gerekiyor. Bu belge, genellikle İsviçre’de 5 ila 10 yıl aralıksız yaşadıktan sonra alınabiliyor.

Yaş sınırı:

Sosyal dokuyu gençleştirmek amacıyla hazırlanan 2023 yönetmeliği uyarınca, başvuru yapacak kişilerin 45 yaşın altında olması şart koşuluyor.

Konut yatırımı:

Adayların Albinen’de en az 200.000 İsviçre Frangı, yaklaşık 11 milyon 253 bin lira değerinde bir mülk satın alması, inşa etmesi veya kapsamlı bir renovasyon yapması bekleniyor.

İkamet zorunluluğu:

Alınan mülkün "tatil evi" olarak kullanılması yasak. Konutun ana ikametgah adresi olması ve hak sahibinin köyde kesintisiz en az 10 yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Şartın bozulması durumunda alınan teşvik geri tahsil ediliyor.

AMAÇ, YEREL EKONOMİYİ CANLANDIRMAK

Belediye yönetimi, söz konusu maliyetli ve uzun vadeli şartların amacını "genç nüfusun ve ailelerin Albinen belediyesinde kalıcılığını teşvik etmek" olarak açıkladı. Doğal güzelliği ve sessizliğiyle öne çıkan köyde, okulların kapanmaması ve yerel ekonominin canlanması için bu stratejik önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.