Çoğumuz bozuk paraları sadece üstlerindeki nominal değerleriyle değerlendirirken numizmatik (madeni para bilimi) dünyasında durum oldukça farklı.

Polonya'nın popüler 2 zlotylik madeni paraları, son zamanlarda açık artırma sitelerinde en çok aranan parçalar haline geldi. Cebinizde duran o küçük metal parçası aslında bir koleksiyon objesi olabilir.

HANGİ DETAYLAR PARAYI DEĞERLİ KILIYOR?

Bir madeni paranın değerini belirleyen temel unsur nadirliktir. 2 zlotylik paralar söz konusu olduğunda, paranın değerini nominal tutarının üstüne çıkaran başlıca etkenler şunlardır:

Darphane Hataları: Paranın merkezindeki metalin kaymış olması veya baskının çift yapılması koleksiyoncular için altın değerindedir.

Ayna Baskı ve Ters Yön: Parayı çevirdiğinizde ön ve arka yüzün birbiriyle tam hizada olmaması, o parayı benzersiz kılar.

Sınırlı Üretim Yılları: Bazı yıllarda basılan seriler, nadirlikleri nedeniyle kendi değerlerinin çok üzerinde işlem görür.

PİYASADAKİ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Uzmanlara göre, özellikle Polonya'nın belirli dönemlerde bastığı serilerdeki mikroskobik farklılıklar paha biçilemezdir. Sosyal medya ve online satış platformlarında, bu tür "kusurlu" paraların 2.000 ile 8.000 zloty ( 25.052 TL - 100.234 TL) arasında değişen fiyatlarla el değiştirdiği görülüyor.

Sıradan bir 2 zloty ile bu hatalı basımlar arasındaki devasa fiyat farkı, herkesi cüzdanlarını kontrol etmeye teşvik ediyor.

NASIL KONTROL EDİLİR?

Elinizdeki parayı incelemek için telefonunuzun makro kamerasını kullanabilirsiniz. Paranın üzerindeki kartal figürünün detaylarına, rakamların netliğine ve metalin birleşim noktalarına dikkat edin. Eğer paranın diğerlerinden farklı, "garip" bir duruşu veya bariz bir simetri hatası olduğunu fark ederseniz, onu bir uzmana göstermeden sakın harcamayın.