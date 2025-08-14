İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yüksek miktarda kafein ve şeker içeren enerji içeceklerinin insan sağlığına büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Karatay, “Bu içecekler bağışıklık sistemini yok eder, bağırsak düzenini bozar, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Kısa süreli enerji verir ama ardından insanı bitkin düşürür ve bağımlı hale getirir” ifadelerini kullandı.
KALP VE KARACİĞER İÇİN TEHLİKELİ
Enerji içeceklerinin alkol gibi karaciğerin yağlanmasına yol açtığını belirten Karatay, “Hatta sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Kalp ritmini bozar, sindirim sistemini alt üst eder, vücut direncini sıfıra indirir. Bu da pek çok hastalığın önünü açar” dedi.
ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Uzmanlara göre enerji içeceklerinin aşırı tüketimi:
-
Kafein zehirlenmesine yol açabilir.
-
Bağımlılık oluşturur ve vücudun dengesini bozar.
-
Aşırı şeker nedeniyle su kaybına sebep olur.
-
Hamileliğin ilk aylarında düşük riskini artırır.
-
Kalp hastalıklarını tetikler, ani krizlere yol açabilir.
-
Alkol veya ilaçla birlikte alındığında ciddi klinik sorunlar ortaya çıkar.
-
Diyabet, obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunur.
-
Taurin, ginseng, guarana gibi maddelerin yüksek dozda alınması böbrek yetmezliği ve sinir sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir.