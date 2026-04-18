ABD’de bulunan özel bir laboratuvar, insan kulağının algılayabileceği seviyenin bile altına inen sessizlik ortamıyla dikkat çekiyor. Bu deneyim, sanıldığı kadar huzurlu değil, aksine birçok kişi için oldukça rahatsız edici oluyor.

Minneapolis’te yer alan Orfield Laboratuvarları’ndaki yankısız oda (anechoic chamber), -24,9 desibel seviyesine ulaşarak uzun süre “dünyanın en sessiz yeri” unvanını taşıdı. Günlük yaşamda bir odadaki ortam gürültüsü genellikle 30-40 desibel civarındayken, bu özel odada ise ses seviyesi sıfırın bile altına düşüyor.Bu ekstrem sessizlik, odanın her yüzeyinin kama şeklinde tasarlanmış özel ses emici malzemelerle kaplanması sayesinde sağlanıyor. Bu yapı, gelen seslerin neredeyse tamamını (%99,99) absorbe ederek yankıyı tamamen ortadan kaldırıyor.

KENDİ VÜCUDUNUZDAN GELEN SESİ DUYUYORSUNUZ

Bu odaya girenlerin en çok şaşırdığı şey ise dış dünyanın tamamen yok olmasıyla birlikte iç seslerin ortaya çıkması. Ziyaretçiler, kısa süre içinde kalp atışlarını, nefes alışverişlerini hatta kan dolaşımını bile duyabildiklerini belirtiyor. Normalde fark edilmeyen bu biyolojik sesler, sessizlik içinde adeta büyütülmüş gibi algılanıyor. Bu durum ilk başta ilginç gelse de zamanla rahatsız edici hale geliyor.

45 DAKİKADAN FAZLA KALINAMIYOR

Uzmanlara göre çoğu insan bu ortamda 45 dakikadan fazla kalamıyor. Dış uyaranların tamamen ortadan kalkması, beynin kendi iç seslerine odaklanmasına neden oluyor. Bu da bazı kişilerde baş dönmesi, yön kaybı ve hatta halüsinasyonlara kadar varabilen etkiler yaratabiliyor. Sessizlik, sanılanın aksine zihni dinlendirmek yerine aşırı uyarılmaya yol açabiliyor. Çünkü beyin, alışık olduğu çevresel seslerin yokluğunu telafi etmeye çalışıyor.