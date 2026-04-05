

Son dönemde Türkiye’de para koleksiyoncuları arasında hatalı basım paralar büyük ilgi görüyor. Darphane’de nadiren ortaya çıkan üretim hataları, sıradan bir 1 TL’lik madeni parayı binlerce liraya satılabilir hale getiriyor.

1 TL 2000 LİRAYA ALICI BULDU

Geçtiğimiz Ağustos ayında satışa sunulan ve halk arasında “eror hata” olarak bilinen hatalı basım 1 TL, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Normalde sadece 1 TL değerinde olan bu para, koleksiyoncular tarafından 2000 TL’ye satın alındı.

KOLEKSİYONCULAR PEŞİNDE

Para koleksiyonculuğu uzmanları, hatalı basım parçaların en nadir ve değerli koleksiyon öğeleri arasında yer aldığını vurguluyor. Koleksiyoncular, bu paraları yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir belge olarak da görüyor. Hatalı yazım, eksik baskı, çift darp veya yanlış desen gibi üretim hataları, paranın değerini ciddi şekilde artırıyor.

ELLERİNİZDEKİ PARALARDA HAZİNE OLABİLİR

Uzmanlar, piyasada çok az bulunan hatalı basım paraların zamanla değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşların ellerindeki eski veya farklı görünümlü madeni paraları dikkatle incelemesi öneriliyor. Günlük hayatta farkında olmadan kullanılan bir madeni para, koleksiyoncular için büyük bir hazine değeri taşıyabilir.