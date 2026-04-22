Nümismatik dünyasında bazı madeni paralar, nadirlik ve üretim hataları nedeniyle nominal değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla işlem görüyor. Bu kapsamda, Abraham Lincoln portreli bazı 1 centlik madeni paraların tahmini değeri 121 milyon dolara yani yaklaşık 5 milyar 430 milyon 925 bin liraya kadar ulaşıyor.

DEĞERİNİ MALZEMESİ BELİRLİYOR

1909 yılında Victor David Brenner tarafından tasarlanan ve 1958 yılına kadar arka yüzünde iki buğday başağı figürüyle basılan "Lincoln Wheat Penny", günümüzde koleksiyon piyasasının en değerli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu madeni paraların değerini belirleyen temel unsurların; basım yılı, darphane hataları, kullanılan metal alaşımı ve kondisyon durumu olduğunu belirtti.

YIL VE DARPHANE HATALARI

Yüksek değerli örneklerin tespitinde belirli kronolojik veriler öne çıkıyor. Özellikle 1909-S, 1914-D ve çift baskı hatasıyla bilinen 1955 yılına ait paralar nümismatlar tarafından yüksek öncelikli olarak sınıflandırılıyor. Paranın üzerinde yer alan "S" (San Francisco) veya "D" (Denver) harfleri, paranın nadirlik derecesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı dönemindeki malzeme kısıtları nedeniyle 1943 yılında basılan centlerin çelik olması planlanmıştı. Ancak üretim sürecindeki hatalar sonucunda az sayıda bakır baskı gerçekleştirildi. Uzmanlar, 1943 tarihli bir paranın bakır olup olmadığını anlamak için mıknatıs testi uygulanmasını öneriyor; zira manyetik olmayan (bakır) örnekler piyasada nadir eser kategorisinde değerlendiriliyor.

UZMANLAR 'TEMİZLEMEYİN' UYARISI YAPTI

Madeni para uzmanları, potansiyel değeri olan paraların kesinlikle temizlenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Paranın üzerindeki doğal patin tabakasının temizlenmesi, nümismatik değerin büyük ölçüde kaybolmasına neden oluyor. Bu tür parçaların değer tespiti için profesyonel ekspertiz raporu alınması tavsiye edildi.