Ödüllü Gazeteci Lizzie Porter, İstanbul ve Londra'daki gıda fiyatlarını karşılaştıran çarpıcı bir araştırmasını yayınladı. Aynı ürünlerden oluşan 19 maddelik temel gıda ürünlerinden oluşan bir alışveriş sepetinin İstanbul’da Londra’ya kıyasla çok daha yüksek bir maliyete sahip olduğunu belirten Porter, Türkiye’deki enflasyonun yaşam maliyetlerini kazancın çok ötesine taşıdığına dikkat çekti.

AYNI SEPET İSTANBUL'DA 71 STERLİN LONDRA'DA 44 STERLİN

Porter, çalışmasında Carrefour (İstanbul) ve Sainsbury’s (Londra) üzerinden en ucuz ve en benzer ürünleri seçerek iki online alışveriş sepeti oluşturdu. Yapılan karşılaştırmaya göre:

Londra sepetindeki 19 temel gıda ürününün toplam fiyatı 44,53 sterlin olurken İstanbul sepetindeki 19 temel gıda ürününün toplam fiyatı ise 4.425,18 TL yani 71,99 sterlin olarak hesaplandı.

Güncel döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamada, İstanbul’daki temel gıda sepetinin Londra’dakinden yaklaşık yüzde 60 daha pahalı olduğu görüldü.

ET VE VE KAHVE FİYATLARI UÇURUMU DERİNLEŞTİRİYOR

Porter, Türkiye’deki sepet tutarını yukarı çeken temel kalemlerin başında dana eti ve hazır kahve geldiğini belirtti. Öte yandan, zeytinyağı gibi bazı ürünlerin fiyatlarının Birleşik Krallık ile benzer seviyelerde olduğunu yumurta, süt ve soğan gibi kalemlerin ise Türkiye'de hala daha uygun fiyatlı olduğunu söyledi

ASGARİ ÜCRET VE ALIM GÜCÜ ARASINDAKİ FARK

İstanbul ve Londra'da yaşayan vatandaşları alım gücü arasındaki fark da oldukça büyük. Türkiye'de brüt asgari ücret 537,88 sterlin olurken Birleşik Krallık'ta 21 yaş üstü için saatlik asgari ücret 12,71 sterlin haftalık 35 saatlik çalışma üzerinden hesaplandığında ise iki ülke arasında uçurum var.

Londra'da bir işçi 35 saat çalışarak haftalık 444,85 sterlin kazanırken bu rakam Türkiye'de aylık 537,88 sterlin oluyor.

"ENFLASYON KAZANCIN ÖTESİNE GEÇTİ"

Birleşik Krallık’taki hayat pahalılığı krizinin ve İran'daki savaşın yarattığı ekonomik baskıların farkında olduğunu belirten Porter, buna rağmen Türkiye’deki durumun "sıra dışı" olduğunu da vurguladı. Porter, çalışmasının amacını şu sözlerle özetledi:

"Buradaki asıl mesele, Türkiye'deki enflasyonun çılgın bir boyuta ulaşmış olması ve yaşam maliyetlerini insanların kazandığı tutarların çok üzerine çıkarmasıdır."