Popüler şarküteri ürünlerinden biri olan Brie peyniri, zengin aromasıyla bilinse de yüksek yağ içeriği ve barındırdığı bileşenler nedeniyle uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Kuru maddesindeki yağ oranı %60’ı aşan bu peynir, özellikle kalp sağlığı ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk teşkil edebiliyor.

YÜKSEK KALORİLİ VE KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR

Brie peyniri, doymuş yağ asitleri açısından oldukça zengin bir gıdadır. Uzmanlar, bu yağların düzenli ve aşırı tüketiminin kandaki "kötü" kolesterol seviyesini artırabileceği konusunda uyardı. Bu nedenle kardiyoloji hastaları ve kilo kontrolü sağlayan kişilerin, bu peyniri günlük bir besin yerine "özel zamanlarda tüketilen bir tadımlık" olarak değerlendirmeleri öneriliyor.

RİSK GRUBUNDA OLANLAR

Brie peyniri tüketmemesi gereken risk grupları şu şekilde sıralandı:

Hamileler:

Pastörize edilmemiş yumuşak peynirler, fetüs gelişimine ciddi zarar verebilecek Listeria monocytogenes bakterisi taşıma riski barındırıyor.

Alerjik Bünyeler:

Küf ve mantara karşı alerjisi olan bireylerin, peynirin üretiminde kullanılan spesifik küf suşları nedeniyle bu üründen kaçınması gerekiyor.

Hipertansiyon ve Ödem Sorunu Olanlar:

Yüksek sodyum (tuz) oranı, tansiyon hastaları ve ödem şikayeti olanlar için riskli kabul ediliyor.

Migren Hastaları:

Peynirde bulunan tiramin maddesinin, duyarlı kişilerde şiddetli baş ağrılarını tetikleyebildiği ifade ediliyor.

UZMANLAR SAĞLIKLIALTERNATİFİ ÖNERDİ

Brie peynirinin yerine daha sağlıklı alternatifler arayanlar için beslenme uzmanları, ricotta veya az yağlı peynirleri tavsiye etti. Bu ürünlerin sindirim sistemini yormadığı, aynı zamanda vücut tarafından kolayca emilen protein ve kalsiyum açısından daha zengin olduğu belirtiliyor. Özellikle aktif bir yaşam süren ve diyet yapanlar için bu değişim stratejik bir önem taşıyor.