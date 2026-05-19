Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülen Ebola salgınına ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. DSÖ’nün KDC Temsilcisi Anne Ancia, ülkedeki durumun “son derece endişe verici” olduğunu belirterek salgının hızla yayıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Ancia, KDC’nin Ituri eyaletinde Bundibugyo türü Ebola virüsüne bağlı vakaların tespit edilmesinin ardından 15 Mayıs’ta resmi olarak salgın ilan edildiğini hatırlattı.

Ancia, bölgede şu ana kadar 500’ü aşkın şüpheli vakanın bildirildiğini, bunlardan 130’unun şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. KDC hükümetinin son verilerine göre ise doğrulanan vaka sayısı 435’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 118’e yükseldi.

DSÖ yetkilileri, şu an için bu Ebola türüne karşı ruhsatlı bir aşı ya da kesin tedavi bulunmadığını ancak erken müdahale ve destekleyici bakımın hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Salgının kontrol altına alınabilmesi için temas takibi, test kapasitesi ve sınır güvenliği çalışmalarının artırıldığı bildirildi.

Anne Ancia ayrıca, olası aday aşılar ve tedavi yöntemlerinin değerlendirildiğini, DSÖ Teknik Danışma Grubu’nun salgında kullanılabilecek potansiyel çözümleri görüşmek üzere toplandığını ifade etti.

Ebola virüsü, ilk kez 1976 yılında Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ortaya çıkmıştı. Özellikle 2014-2017 yılları arasında Batı Afrika’da yaşanan büyük salgında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.