YEMEKLERDEN SONRA ONA DA EL UZATTILAR
Yunanistan kültür ögelerimizin kendilerine ait olduğu iddiasında ısrarını sürdürüyor. Yemekler ve tatılar üzerine iddiaları sürn Yunanistan bu kez de yüzyıllardır kültürümüzünbir ögesi olan ve özellikle Ramazan akşamları ile ilişkilendirilen bir geleneğimizin kedilerine ait olduğunu iddia etti. Geçmişten bugüne Yunanistan'ın 'bizim' dediği türk kültürü ögelerini sizler için derledik.
BAKLAVA OLDU BAKLAVAS
Gaziantep’in tescilli gururu baklava, Yunanistan’da "Baklavas" adıyla karşınıza çıkar. Onlar için bu tatlı Bizans mirası olsa da, kat kat açılan hamur ve şerbetin uyumu bizim için Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan bir ata yadigarıdır.
CACIK DEDİK TZATZİKİ DEDİLER
Bizim için sulu, sarımsaklı ve ferahlatıcı bir yancı olan cacık; karşı kıyıda süzme yoğurtla daha koyu bir kıvam alıp "Tzatziki" oluyor. Ana malzeme yoğurt olunca, Türkler için bu tartışmanın galibi her zaman bellidir.
LOKUM MU LOUKOUMİ Mİ?
Osmanlı saraylarından dünyaya yayılan "Rahat-ül Hulkum" (Boğaz rahatlatan), Yunanistan’da "Loukoumi" ismiyle her köşe başında satılıyor. Özellikle Sakız Adası gibi bölgelerde çok iddialı olsalar da, lokumun tarihsel kökeni bizi doğrudan İstanbul’un eski şekerlemecilerine götürüyor.
GREEK COFFEE DEĞİL TÜRK KAHVESİ
Belki de en çok gönül koyduğumuz nokta burası. 1974 yılına kadar Yunanistan’da da "Türk Kahvesi" olarak anılan bu içecek, siyasi gerginlikler sonrası bir gecede "Yunan Kahvesi" (Ellinikos Kafes) oluverdi. Cezve aynı, telve aynı ama isim farklı.
TÜM DÜNYA DÖNER DİYOR ONLAR GYROS
Dönerin dünyayı fetheden kokusu, Atina sokaklarında "Gyros" olarak yankılanıyor. Etin dikey bir şişte dönerek pişmesi tekniği bize ait olsa da, Yunanlar içine ekledikleri patates kızartmasından dolayı bu lezzetin kendilerine has bir fast-foodürünü olduğu iddiasında.
SIRA BİR DE KARAGÖZ'E GELDİ
Ramazan gecelerimizin vazgeçilmezi Karagöz ile Hacivat, Yunanistan’da "Karagiozis" adıyla başrol oynuyor. Karakterlerin tipleri, şakaları ve gölge oyunu tekniği o kadar benzer ki, iki halkın yüzyıllarca aynı perdeye bakıp güldüğünün en büyük kanıtı. Fakat yine de araştıranlar Karagöz ve Hacivat'ın hem daha eski bir kültür hem de daha estetik bir duruş sahibi olduğunu anlayabiliyor.
SOKAK LEZZETLERİNİ DE BIRAKMADILAR
Koyun bağırsağının uykuluğa sarılarak şişe geçirildiği ve yatay biçimde yavaş yavaş pişriilip ardından baharatlar ile süslendiği kokoreç için Yunanlar 'kokoretsi' ismini uygun görmüş. Hazırlanış itibariyle aynı ola bu yemeğin cağ kebap gibi yatay şekilde ve odun ateşinde pişirilmesi hangi kültüre ait olduğunu basitçe ortaya koyuyor olsa gerek.
