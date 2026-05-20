SIRA BİR DE KARAGÖZ'E GELDİ

Ramazan gecelerimizin vazgeçilmezi Karagöz ile Hacivat, Yunanistan’da "Karagiozis" adıyla başrol oynuyor. Karakterlerin tipleri, şakaları ve gölge oyunu tekniği o kadar benzer ki, iki halkın yüzyıllarca aynı perdeye bakıp güldüğünün en büyük kanıtı. Fakat yine de araştıranlar Karagöz ve Hacivat'ın hem daha eski bir kültür hem de daha estetik bir duruş sahibi olduğunu anlayabiliyor.