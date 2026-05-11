Utqiagvik kentinde yaz mevsiminin en sıra dışı doğa olaylarından biri yeniden yaşanmaya başladı. Sabah 02.57’de doğan güneşin, 2 Ağustos tarihine kadar ufkun altına inmeyeceği açıklandı. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kentte insanlar, tam 84 gün boyunca kesintisiz gün ışığı altında yaşamını sürdürecek.

“GECE YARISI GÜNEŞİ” GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATIYOR

Eskiden Barrow adıyla bilinen Utqiagvik, Kuzey Kutup Dairesi’nin en kuzeyindeki yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede görülen ve “gece yarısı güneşi” olarak adlandırılan doğa olayı, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle her yıl yaz gündönümü döneminde ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre Dünya’nın yörünge düzlemine yaklaşık 23,5 derecelik eğimi, kutup bölgelerinde gün ışığı sürelerinin büyük ölçüde değişmesine yol açıyor. Özellikle 21 Haziran civarında Kuzey Kutbu’nun güneşe dönük hale gelmesiyle birlikte güneş, gün boyunca gökyüzünde dairesel bir rota izliyormuş gibi görünüyor.

ALASKA’NIN DİĞER KENTLERİNDE DE GÜNLER UZUYOR

Sadece Utqiagvik değil, Alaska’nın farklı şehirleri de uzun gün ışığı dönemine giriyor. Fairbanks’ta önümüzdeki yaklaşık 70 gün boyunca neredeyse 24 saatlik aydınlık yaşanması bekleniyor. Anchorage kentinde ise günlük gün ışığı süresi 16 ila 19 saate kadar ulaşıyor.

Bu uzun gündüzler sayesinde bölge halkı yürüyüş, balıkçılık ve bahçecilik gibi açık hava etkinliklerini gece saatlerinde bile rahatlıkla sürdürebiliyor.

KIŞ AYLARINDA TAM TERSİ YAŞANIYOR

Yazın kesintisiz gün ışığına sahne olan Utqiagvik, kış aylarında ise tamamen farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Kentte yılın belirli dönemlerinde yaklaşık 64 gün boyunca güneş hiç doğmuyor. “Kutup gecesi” adı verilen bu süreçte bölge, uzun süre karanlık altında kalıyor.