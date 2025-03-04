Yoğun bir güne başlamadan önce şişkin bir yüzle uyanmak hoş bir durum değil ancak Güney Kore'den gelen yeni bir güzellik trendi sadece basit bir ev eşyası kullanarak bu sorunu çözmeyi vaat ediyor.

Bu ilginç güzellik hilesi Kore’de hızla popülerlik kazanmış durumda ve internette büyük ilgi görüyor. Şişkinlik sorununu gidermek için kulaklarınıza takılan bir lastik bant ile sadece 10 dakika içinde fark edilebilir sonuçlar elde edildiği iddia ediliyor. Dermatolog olan Dr. David Kim, bu yöntemi sosyal medyada paylaştıktan videolarında "Kore'deki en popüler güzellik tüyosu, yüzünüzdeki şişkinliği gidermek için kulaklarınıza 10 dakika lastik bant takmak" diyerek yöntemin etkilerini anlattı.

Ashley Choi gibi ünlü isimlerin de bu hileyi denemesiyle daha da gündeme gelen yöntem, yüzünüzü soğuk suyla yıkadıktan sonra cilt bakım ürünlerinizi uygularken lastik bant kullanmayı öneriyor. Öte yandan şişkinliği daha da azaltmak için gua sha taşı veya masaj cihazları gibi yardımcı yöntemler de öneriliyor.

YÜZ ŞİŞKİNLİĞİNE NE NEDEN OLUR?

Yüz şişkinliğine neden olan faktörler arasında aşırı tuz alımı, alkol tüketimi, stres, uyku eksikliği ve alerjiler yer alıyor. Lastik bant yöntemi, kulaklardaki baskıyı kullanarak sıvı drenajını teşvik etmeyi ve kan dolaşımını iyileştirmeyi amaçlıyor. Her ne kadar bu yöntemin etkinliğini destekleyen bilimsel bir araştırma bulunmasa da, birçok kişi kişisel deneyimlerine dayanarak bunun işe yaradığını söylüyor.