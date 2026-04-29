Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nda, İsrail sınırının 100 metre ötesinde gerçekleştireceği gerçek mermili tatbikat planı sınırın diğer tarafındaki İsrail sakinleri ve güvenlik görevlileri arasında büyük bir endişe yarattı.

İki ülke arasındaki 1979 barış antlaşması çerçevesinde İsrail ile koordine edilmesine rağmen sınıra yakın yaşayan siviller bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

İsrail medyası birçok kişinin, bu asker hareketliliği Hamas'ın İsrail'deki konseri bastığı 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan Hamas saldırısı öncesindeki koşullara benzettiğini yazdı.

Sınıra yakın yapılacak topçu atışları ve bombardımanlar bölgedeki İsrail sakinlerini oldukça endişelendirirken İsrailli siyasetçileri de alarma geçirdi.

SİYASETÇİLER İSYAN ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden bir milletvekili Mısır ordusunun Sina'daki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Milletvekili Amit Halevi pazartesi günü yaptığı açıklamada bu tatbikatların yerleşim yerlerine sadece 100 metre mesafede gerçekleşmesine isyan etti.

Halevi bu durumu daha geniş ve endişe verici bir tablonun parçası olarak nitelendirdi.

Mısır'ın onlarca yıllık barış antlaşmasını sistematik olarak ihlal ettiğini öne süren Halevi “Mısır ordusunun sınırımızda gerçekleştireceğini duyurduğu gerçek mermili eğitimler alarm verici bir tablodur. Kahire Sina'da muharebe altyapısı kuruyor ve modern bir ordu inşa ediyor. Antlaşmanın imzalandığı kağıt parçası İsrail'i tehlikelerden korumayacaktır ve bölge sakinlerini güvende tutmayacaktır” dedi.

Bu açıklamalar İsrail tarafında sadece halkın değil siyasi kanadın da bir kısmının Mısır'ın askeri hareketliliğini açık bir tehdit olarak algıladığını gösteriyor.

Sınıra yakın bir kasaba olan Bnei Netzarim'de yaşayan bir kadın sakin süreci “Olayların gidişatı 7 Ekim felaketinden öncesini ürkütücü bir şekilde hatırlatıyor. Yaşadığımız onca şeyden sonra İsrail ordusu yabancı bir ordunun tam temas hattında gerçek mermilerle operasyon yapmasına nasıl onay verir? Silah sesleri kaçakçılık ve hatta bir baskın için mükemmel bir kılıftır. Neden bu kadar yaklaşmalarına izin veriliyor? Sina'da devasa alanları var" sözleriyle yorumladı.