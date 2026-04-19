1964 ile 1973 yılları arasında, Vietnam Savaşı kapsamında ABD tarafından Laos’a yoğun bombardıman düzenlendi. Bu süreçte milyonlarca ton mühimmat kullanılırken, atılan bombaların yaklaşık yüzde 30’unun patlamadığı tahmin ediliyor. Bu da bugün hâlâ toprak altında bulunan yaklaşık 80 milyon patlamamış mühimmat anlamına geliyor.

Bu durum, Laos’u kişi başına düşen bomba miktarı açısından dünyanın en ağır bombardımana maruz kalan ülkesi haline getiriyor.

Patlamamış mühimmatlar yalnızca geçmişin bir kalıntısı değil, günümüzde de ciddi bir tehdit. Tarım yapan köylüler, her gün tarlada çalışırken hayati riskle karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocuklar, küçük ve oyuncak benzeri görünen patlayıcılarla temas ettiklerinde büyük tehlike yaşıyor. Savaşın bitiminden bu yana binlerce kişi bu nedenle hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Sorun sadece güvenlik değil. Toprağa gömülü mühimmat ve içerdikleri toksik maddeler, zamanla çevreye sızarak tarım ürünlerini ve su kaynaklarını da etkileyebiliyor. Bu durum hem halk sağlığını hem de ülkenin ekonomik kalkınmasını doğrudan etkiliyor.

Yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, yıllardır bu patlayıcıları temizlemek için çalışmalar yürütüyor. Ancak bugüne kadar milyonlarca mühimmat imha edilmiş olsa da, geride hâlâ temizlenmeyi bekleyen çok büyük bir alan bulunuyor.

Laos’ta yaşanan bu tablo, savaşların etkisinin yalnızca cephede kalmadığını; onlarca yıl sonra bile insanların günlük yaşamını tehdit etmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.