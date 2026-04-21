East Anglia Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, küresel sıcaklık artışının şehirler üzerindeki etkisine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme kıyasla 2 derece eşiğine ulaşmasıyla birlikte, dünya genelindeki pek çok büyükşehir "kentsel ısı adası" etkisi nedeniyle komşu bölgelerinden çok daha hızlı ısınarak yaşanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Araştırmacılar, iklim değişikliği senaryolarında sıklıkla telaffuz edilen 2100 yılı yerine çok daha yakın bir geleceğe işaret ediyor. Mevcut küresel sıcaklık artışının hali hazırda 1.4 - 1.5 derece seviyelerine ulaştığını belirten uzmanlar, 2 derece eşiğinin önümüzdeki 25 ila 40 yıl içinde yani yaklaşık 2050 yılına kadar aşılacağını öngörüyor.

104 ŞEHİR MERCEK ALTINDA: ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

Dünya genelinde nüfusu 300 bin ile 1 milyon arasında değişen 104 orta ve büyük ölçekli şehri inceleyen çalışma, geleneksel atmosferik tahminlerin ötesine geçerek şehirlerin coğrafi yapılarını, betonlaşma oranlarını ve yeşil alan yoğunluklarını analiz etti.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şunlar:

- İncelenen şehirlerin yüzde 81'i, coğrafi konumları ve kentsel dokuları nedeniyle çevrelerindeki kırsal alanlardan veya komşu kasabalardan yaklaşık 1 derece daha fazla ısınacak.

- Tropikal ve subtropikal kuşaktaki şehirler ile muson ikliminin hakim olduğu Çin, Hindistan ve Batı Afrika (Nijer, Benin) bölgeleri en yüksek risk grubunda yer alıyor.

- Listede Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Fas, Cezayir, Afganistan, Mısır, Irak, Meksika, Tayland ve ABD gibi ülkelerden şehirler bulunuyor.

KENTSEL ISI ADASI TEHDİDİ

Kentsel ısı adalarının (asfalt ve beton yoğunluğu nedeniyle ısının hapsedilmesi) yıllık ortalama sıcaklıklarda küçük gibi görünen artışlar yaratsa da, bu durumun günlük yaşamda ve uç sıcaklık dalgalarında hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verileriyle desteklenen öngörüler, şehirlerin bu yeni iklim koşullarına uyum sağlamak için kentsel peyzajlarını acilen dönüştürmeleri gerektiğini vurguladı.