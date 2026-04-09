

Küresel ekonomide vergi yükü giderek artarken, bazı ülkeler vatandaşlarından gelir vergisi almadan büyümeyi sürdürüyor. “Vergi cenneti” olarak anılan bu ülkeler, aslında yalnızca düşük vergi politikalarıyla değil, geliştirdikleri çok yönlü ekonomik modellerle ayakta kalıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Monaco’ya uzanan bu örnekler, klasik vergi sistemlerinin dışında da güçlü ekonomiler kurulabileceğini gösterdi.

Körfez ülkeleri bu modelin en net örnekleri arasında yer alıyor. Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler, petrol ve doğalgazdan elde ettikleri yüksek gelirlerle kamu harcamalarını finanse ediyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, enerji gelirlerini sadece tüketmek yerine turizm, finans ve lojistik gibi alanlara yönlendirerek ekonomisini çeşitlendirmiş durumda. Bu sayede gelir vergisi olmadan da sürdürülebilir bir yapı kurmayı başarıyor.

3 ADA ÜLKESİ VERGİYE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Karayipler’deki bazı küçük ülkeler ise doğal kaynaklardan ziyade hizmet sektörüne dayanıyor. Bahama Adaları, Cayman Adaları ve Bermuda, tropik cazibelerini turizm gelirine dönüştürürken aynı zamanda uluslararası finans merkezleri olarak faaliyet gösteriyor. Bu ülkeler, şirket kuruluşları ve finansal hizmetler üzerinden ciddi gelir elde ederek klasik vergi sistemine ihtiyaç duymadan bütçelerini dengede tutabiliyor.

AVRUPA'DA MONACO ÖRNEĞİ

Avrupa’da ise Monaco bambaşka bir model sunuyor. Son derece küçük bir yüzölçümüne sahip olan bu prenslik, ultra zengin bireyleri kendine çekerek ekonomik gücünü oluşturuyor. Gelir vergisi alınmamasına rağmen, yüksek yaşam maliyetleri, lüks tüketim ve gayrimenkul işlemlerinden elde edilen gelirler ülkenin finansal dengesini sağlıyor. Bu sistemde devlet, doğrudan gelirden değil harcamadan pay alıyor.

GELİR VERGİSİ YERİNE TÜKETİM VERGİSİ

Bu ülkelerde “vergisiz hayat” aslında tamamen vergisiz değil. Gelir vergisi yerine tüketim üzerinden alınan vergiler öne çıkıyor. KDV uygulamaları, emlak işlemlerinden alınan harçlar, şirket lisans ücretleri ve gümrük gelirleri devlet bütçesinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Böylece vergi yükü doğrudan kazançtan değil, ekonomik faaliyetlerden elde ediliyor.

HER ÜLKE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Gelir vergisi olmadan ekonomik sistem kurmak mümkün olsa da bu yapı her ülke için uygulanamıyo. Küçük nüfus, stratejik konum, doğal kaynaklar veya küresel finans merkezi olma gibi avantajlar bu modelin temelini oluşturuyor.