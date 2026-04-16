Türkiye'de son dönemde hızla artan telefon dolandırıcılığı vakaları, suçluların yöntem değiştirmesiyle yeni bir boyuta ulaştı. Artık sadece klasik aramalarla değil, Telegram gibi platformlar üzerinden kurulan sofistike tuzaklarla vatandaşlar hedef alınıyor.

Dolandırıcılar, gerçek kimliklerini gizlemek ve takip edilmeyi zorlaştırmak amacıyla son zamanlarda Telegram ve benzeri mesajlaşma uygulamalarını birer "operasyon merkezi" olarak kullanıyor. Gerçek banka numaralarına benzeyen sahte profiller oluşturarak veya resmi kurumların logolarını kullanarak güven aşılıyorlar.

ŞİFRE VE KODLARI SAKIN SÖYLEMEYİN

Bir arama veya mesaj aldığınızda "Hesabınızdan şüpheli bir işlem gerçekleştiriliyor, Adınıza yüklü miktarda kredi başvurusu yapıldı, iptal etmemiz gerek. Kartınız güvenlik nedeniyle bloke edildi" ifadelerinden birini duyuyorsanız inanmayın. Dolandırıcıların en büyük silahı, sizin mantıklı düşünmenizi engellemek için panik yaratmaktır. Size karar vermeniz için zaman tanımazlar ve sizi sürekli hatta tutmaya çalışırlar.

Gerçek bir banka çalışanı, polis veya savcı telefon üzerinden sizden SMS ile gelen tek kullanımlık onay kodları, banka kartınızın arkasındaki CVV kodu, mobil bankalık şifreniz veya PIN kodunuz ve bu bilgilerin istenmesi karşınızdaki kişinin yüzde 100 dolandırıcı olduğunun en somut kanıtı olduğunu gösteriyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şüpheli bir görüşmede sadece verilerinizi değil, sesinizi de korumalısınız. Uzmanlar, kimliğinden emin olmadığınız kişilere karşı şunları öneriyor:

Mümkünse "Evet", "Onaylıyorum" veya "Kabul ediyorum" gibi sesli onay yerine, durumu anladığınızı belirten farklı cümleler kurun veya telefonu doğrudan kapatın.

Eğer arayanın bankanız olduğunu iddia ediyorsa, telefonu kapatın ve bankanızın resmi müşteri hizmetleri numarasını kendi ellerinizle tuşlayarak arayın.