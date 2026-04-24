Japon bilim insanları, okyanuslarda nadiren rastlanan "Physalia" (Savaşçı Man-o-war) cinsine ait yepyeni bir tür keşfettiklerini duyurdu. Bu canlıya, efsanevi samuray savaşçısı Date Masamune’nin hilal şeklindeki miğferine atıfla "Physalia mikazuki" (Hilal Miğferli Savaşçı) adı verildi.

DENİZANASI DEĞİL SÖMÜRGE CANLISI

Sanılanın aksine bu canlı tek bir organizma değil; farklı görevleri (beslenme, savunma, hareket) üstlenen birçok küçük canlının (zooid) bir araya gelerek tek bir gövde gibi hareket ettiği bir "koloni". Onu diğer dört türden ayıran en büyük fark ise, miğfere benzeyen gövdesinin yanı sıra muz şeklindeki sarı sindirim organları ve birden fazla ana dokunaca sahip olması.

"SAMURAY" GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bu keşfi asıl ilginç (ve korkutucu) kılan şey ise bulunduğu konum. Normalde tropikal ve sıcak suları tercih eden bu türler, tarihte ilk kez Japonya’nın bu kadar kuzeyinde, Sendai Körfezi’nde görüldü. Bilim insanlarına göre bu durum, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte habitattaki devasa kaymanın en somut kanıtı. Tıpkı Japon balıkçılık endüstrisini tehdit eden dev Nomura denizanaları gibi, bu yeni tür de kuzeye doğru göç ediyor.

MASUM BİR GÖRÜNTÜŞÜ OLSA DA ÇOK TEHLİKELİ

Araştırmacı Ayane Totsu’nun belirttiği gibi, bu canlılar ne kadar büyüleyici ve estetik görünseler de oldukça tehlikeliler. Dokunaçlarındaki zehirli iğneler, sadece acı vermekle kalmıyor, bazı durumlarda insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Isınan sularla birlikte plajlarda daha sık görülmesi beklenen bu "yüzen karnivorlar" için Japonya’da şimdiden güvenlik önlemleri ve kamuoyu uyarıları artırılmaya başlandı.

SİMÜLASYONLAR GÖÇÜ DOĞRULADI

2025 yılında Frontiers in Marine Biology and Ecology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yapılan akıntı simülasyonları bu türün Orta Japonya'dan yola çıkarak kuzeye ulaştığını doğruladı. Araştırmacılar, okyanus akıntılarını takip ederek bu yeni türün ekosistemi nasıl etkileyeceğini ve aralarında başka gizli türlerin olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.