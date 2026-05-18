Uzmanlara göre bulaşık süngerleri, sürekli nemli kaldıkları için bakteri oluşumuna oldukça uygun bir ortam yaratabiliyor. Bu durum zamanla hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açıyor.

KÖTÜ KOKUYU AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Ev temizliği içerikleri paylaşan kullanıcılar, süngerin üzerine birkaç damla beyaz sirke veya limon suyu damlatıp kısa süre beklettikten sonra durulamanın kötü kokuyu azaltabildiğini söylüyor.

Özellikle beyaz sirkenin asidik yapısı nedeniyle bakteri oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, limonun da ferah koku sağladığı ifade ediliyor.

UZMANLAR SIK DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNERİYOR

Hijyen uzmanları ise tek başına doğal yöntemlerin yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Süngerlerin düzenli olarak değiştirilmesi ve kullanım sonrası mümkün olduğunca kuru bırakılması gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca bazı uzmanlar, bulaşık süngerlerinin mikrodalgada kısa süre ısıtılmasının veya sıcak suyla temizlenmesinin de bakteri yoğunluğunu azaltabileceğini söylüyor.